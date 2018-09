Food Ils sont nouveaux ou existent depuis longtemps mais une chose est sûre, ces restaurants italiens sont de vrais coups de coeur pour notre chroniqueuse gastronomique, Joëlle Rochette





Fico, dernier-né du Châtelain

Autre famille italienne, cette fois à Bruxelles : la famille Bruno. Au rayon nouveautés, je demande : la fille de Graziella, mama-cuisinière hors pair. Peu avant l’été, Nadia, qui œuvra de longues années aux côtés de son frère Giovanni au bien nommé Senzanome, ouvrait son propre petit restaurant avec Silvano, le papa de son fiston et avec la complicité de Giovanni (qui pour sa part continue à brillamment orchestrer le piano du Sablon). Résultat : une très belle petite adresse avec un sympathique pizzaiolo particulièrement créatif en la matière. Ici, dans un très joli cadre contemporain, les préparations italiennes, classiques ou plus originales, sont délicieuses et les pizzas blanches savoureuses.

Rue Américaine, 18 – 1050 Bruxelles – T +32(0)4 241 41 41 – www.ficosteria.be





Caruso, total relooking

Fameux vent de fraîcheur pour le restaurant familial italien « Caruso » qui vient de connaître de grands travaux de transformation de sa déco intérieure, de son logo et de sa façade. Bruno Caruso reprend donc la barre que lui laisse son sémillant paternel Giuseppe alors que sa belle-fille Cynthia, concocte de petites merveilles en cuisine. Changement impressionnant, élégance contemporaine parfaitement réussie, ambiance toujours aussi animée, ... Côté cuisine, la générosité est toujours de mise avec une belle assiette de tomates colorées en carpaccio et mozzarella de buffala, de gros calamars frits, de délicieuses pâtes marinières ou encore, en ce moment, des moules à... l’italienne ! Côté desserts : tiramisu à tomber ou profiteroles glacés en guise de pêchés et, comme il se doit toujours à Liège, l'inévitable café liégeois...

Rue Ernest Marneffe, 29 – 4020 Liège – T +32(0)4 342 92 92 – www.restaurantcaruso.be





Cocina, deux enseignes à Ixelles

Cet été si l’on a adoré s’installer sur la petite terrasse urbaine fasse au Parc Tenbosch chez Cocina Châtelain à Ixelles, on a plus encore apprécié l’enseigne sœur installée à deux pas des étangs et de Flagey. On y aime dès le matin, le petit Nespresso, le four à pizza en salle (la pizza ici est ma préférée), les antipasti mémorables, les délicieux caffé e latte et les aperitivo.

Cocina Châtelain – Negozio & Trattoria – Rue Washington, 149 – 1050 Bruxelles – T +32(0)2 850 59 90 – www.cocina.be

Cocina Flagey - Aperitivo Bar & Pizzeria – Rue Lesbroussart, 16, 1050 Bruxelles – T +32(0)2





3 Bottega della Pizza du Sablon à Mons

Elles font toujours recette, en tous temps et à toutes heures, du lunch aux dîners, la pizza reste la reine de nos tables italiennes les plus festives. Oui mais il y a pizza et pizza. Impossible de citer ici toutes celles testées récemment et figurant parmi nos préférées de l’été. Ne pointons donc que les dernières pizzerias portant le nom de La Bottega della Pizza ! Trois petites adresses sans prétention mais qui, avec talent, concocte d’emblématiques pizzas – souvent primées – et à consommer sur place ou à emporter mais aussi des pâtes parfaitement al dente aux compositions variées ainsi que quantité d’antispati constitués de légumes à l’huile d’olive, de charcuteries délicates ou encore de petites fritures délicieuses. Le tout toujours dans une ambiance animée.

Saint-Gilles : La Bottega de la Pizza - Avenue Ducpétiaux, 39 - 1060 Bruxelles – T +32(0)487 78 00 52 – www.bottegadellapizza.be

Sablon : La Bottega della Pizza Sablon - Rue de Rollebeek, 31 – 1000 Bruxelles – T +32(0)484 67 02 97

Hainaut : La Bottega della Pizza – Chaussée de Bruxelles, 90 – 7061 Casteau (Soignies) – 064 87 17 73 - www.labottegadelapizza.be