Sur les marchés, le prix de la tonne de beurre a littéralement explosé ces derniers mois. En France, certains rayons de supermarchés sont d’ailleurs à moitié vides. Si en Belgique on ne parle pas de pénurie, son prix risque bien d’augmenter. Pourquoi ? Parce que le prix du lait a augmenté et que la demande de beurre ne cesse de croître. L’occasion de se demander par quoi on peut remplacer cet aliment devenu presque incontournable dans notre cuisine.





Margarine

Idéale pour remplacer le beurre sur vos tartines. Les margarines, contrairement au beurre, ne sont pas fabriquées à partir de lait mais à partir d’huiles végétales (colza, palme, coprah, tournesol…). Attention cependant en cas d’intolérance au lactose ou de régime végétalien, la plupart de celles vendues dans le commerce contiennent quand même du lait écrémé ou de la poudre de babeurre et ne sont pas 100 % végétales ! Elles sont généralement moins riches en lipides que le beurre. Certaines sont également enrichies en vitamines (E, A ou D) mais les apports pour une portion restent infimes (à peine 10 % des apports journaliers recommandés ou AJR).

Huiles

Les huiles d’olive, d’arachide, de tournesol ou de coco raffinées remplacent parfaitement le beurre à la cuisson puisqu’elles résistent bien à la chaleur. Rappelons que si les huiles dépassent une certaine température (point de fumée), elles produisent des substances toxiques. Les huiles précédemment citées sont celles qui supportent les plus hautes températures, à condition de bien vérifier qu’elles soient « raffinées ».

La graisse d’oie ou de canard

Elle a tendance à moins noircir que le beurre et ajoute du goût dans une préparation. Toutefois, elle est assez calorique et donc déconseillée aux personnes voulant perdre du poids. Elle est également plus chère que le beurre. Si vous vouliez faire des économies, c'est raté.

Avocat

Un avocat écrasé a à peu près la même texture que le beurre, pas vrai ? Cela tombe bien car il peut le remplacer dans les desserts. Sur internet, plusieurs recettes de gâteaux à base d’avocats sont disponibles. C’est tout bénéf puisqu’il contient moins de calories et apporte de bonnes graisses à l’organisme.

Purée d’amandes ou de noisettes

Tous les aliments riches en matière grasse peuvent sans problème remplacer le beurre. Si vous ne souhaitez pas acheter de l’huile toute faite, vous pouvez expérimenter en écrasant des amandes, des noisettes ou des noix de cajou pour en faire une purée à mettre dans les desserts ou pour donner du goût à votre repas et à vos tartines. Il existe également du beurre d’amandes tout fait que vous n’aurez plus qu’à utiliser.

Fromage

Les produits laitiers comme le fromage ou les yaourts peuvent remplacer le beurre. Pourquoi ne pas tester lors de vos prochaines recettes de desserts ou à la place du beurre sur vos sandwiches ?

La compote de pommes ou de bananes

Elles peuvent s'utiliser en lieu et place du beurre dans les gâteaux. N’oubliez pas de diminuer la quantité de sucre étant donné que ces compotes sont déjà naturellement sucrées!

Œufs

Il existe des recettes de gâteaux sans beurre sur internet. Généralement, elle contient plus d’œufs étant donné que les œufs, dans certains cas, peuvent nous aider à remplacer le beurre.