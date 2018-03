Food Voici quelques-unes de nos adresses préférées où les brunchs et les menus de Pâques sont à la une. A découvrir aussi sur le blog de www.joellerochette.com





Au Chalet Robinson du Bois de la Cambre

Destination idéale par beau temps après une balade autour du lac, le Chalet Robinson propose un brunch de Pâques (de 11 à 13 h). L’aventure est aussi à l’ordre du jour puisque, comme le savent les nombreuses familles d’habitués, il faut embarquer sur le bac pour traverser l’eau avant de rejoindre le Chalet Robinson. Idéal aussi pour les goûters avec les kids et la mise au vert grâce à la grande terrasse estivale.

Sentier de l’Embarcadère 1 – 1000 Bruxelles – T+32(0)2 372 92 92 – www.chaletrobinson.be





Crystal Lounge au Sofitel Brussels Le Louise

Avec un peu de chance il fera beau et l’on pourra profiter de la vaste terrasse urbaine du Crystal Lounge et tous s’y adonner à une chasse aux œufs ! Le brunch est gourmand dans ce cadre sympa en intérieur ou en extérieur avant ou après le cinéma par exemple. Le plus : gratuit pour les plus petits (moins de 6 ans). Pour les autres : 18 €/kids de 6 à 12 ans et 49 € pour les adultes.

Avenue de la Toison d’Or, 40 – 1050 Bruxelles – T+32(0)2 514 22 00 – www.sofitel.com





Dolce La Hulpe Brussels

On adore cette destination nichée au cœur d’une nature luxuriante en périphérie bruxelloise et du coup, on n’hésite pas à y emmener nos kids. Le goûter de Pâques du samedi prévoit : atelier bricolage, peinture sur œufs et coloriage ; le dimanche, spectacle de magie et le lundi de Pâques la fameuse chasse aux œufs dans la forêt de Soignes et atelier de chocolat belge !

Chaussée de Bruxelles 135 – 1310 La Hulpe – T+32(0)2 290 98 00 – www.dolcelahulpe.com





Wiltcher’s Steingenberger

A la recherche d’un somptueux brunch de Pâques dans le haut de la ville ? Direction l’avenue Louise. Avec les moyens – car il est coûteux – celui du Wiltcher’s se fera au champagne avec huîtres, fruits de mer, foie gras, fromages, ... ! A noter sa belle terrasse urbaine pour prendre le soleil et la grande chasse aux œufs organisée à l’intérieur de l’hôtel.

95€/adulte, 29€/enfant entre 4 et 12 ans et gratuit pour les petits de moins de 4 ans.

Avenue Louise 71 – 1050 Bruxelles – T+32(0)2 542 42 42 – www.steigenberger.com -





Au Bocconi de l’Hôtel Amigo – Rocco Forte

« Prazo della domenica » et nous voici en route pour le brunch de Pâques à l’italienne au Bocconi ! Après ou avant la balade sur la Grand-Place, la formule « Prazo della domenica » organisée de 12 à 15 h, est aussi festive pour les adultes (nous y apprécions déjà l’habituel brunch dominical) qu’attirante pour les enfants puisqu’une chasse aux œufs y est aussi organisée. Budget aussi à prévoir en conséquence : 65 €/adulte ; 35 €/enfant (4 à 12 ans) ; gratuit pour les moins de 4 ans.





Rue de l’Amigo 1 – 1000 Bruxelles – T+32(0)2 547 47 47 - www.roccofortehotels.com







Le Charmes-Chambertin, en Province de Liège

Brunch de Pâques dès 12 h ce dimanche et amusante course aux œufs dans le jardin pour ce grand classique de la Province de Liège !





Crawhez 56 – 4890 Clermont/Thimister – T+32(0)473 92 30 59 – www.lecharmeschambertin.be





Loungeatude, en Brabant Wallon

Habitué des animations, repas et rencontres avec et pour les kids (dont l’organisation des « Petits Chefs en Herbe »), le chef Pascal Marcin met sur pied un très joli menu de Pâques pour petits et grands. Menu qu’il proposera ce lundi de Pâques à midi uniquement. Joli cadre et super ambiance assurés.

Scavée du Biéreau, 2 – 1348 Louvain-La-Neuve – T+32(0)10 45 64 62 – www.loungeatude.be





L’O de Samme, dans le Hainaut

Il en est de même pour Axel Rousseau qui, dans son bel établissement de bord de l’eau, prépare un généreux menu de Pâques pour toutes les familles avec saumon écossais, asperges, agneau et desserts !

Rue de la Samme 24 – 7181 Arquennes – T+32(0)67 85 58 47 – www.lodesamme.be