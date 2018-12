Pendant un shopping de Noël ou pour une petite pause à midi, c'est toujours bon d'avoir quelques adresses où les salades sont bonnes et originales, à emporter ou à manger sur place.





A la gare du Midi et au Coudenberg : Superbowl

Un nouveau venu dans l'univers des salad bars qui met la barre haut : dans ses deux endroits (dont l'un ouvert à la gar du Midi depuis peu), Superbowl propose des buffets remplis de produits de qualité, éco-responsables, bio et de saison. On vient, on choisit ce que l'on veut ou on se laisse tenter par les combinaisons proposées par les pros. On accompagne de soupes, de fruits et de toute une série de douceurs bien goûteuses. En plus des salades, il y a aussi des granolas à tomber. Une aubaine quand on arrive à la gare du Midi ou à la gare Centrale le matin et le ventre creux... Superbowl est sous-titré "Boost your Day" et c'est diablement vrai.

Gare du Midi hall principal, porte 15/16 - 1060 St-Gilles et Coudenberg, 68 - 1000 Bruxelles





En plein piétonnier : The Avocado Show

Non il n'y a pas que des snacks dans la partie piétonne du boulevard Anspach, récemment s'est installée une cantine dont la carte propose de l'avocat sous toutes ses formes. The Avocado Show, lancé avec un succès fou à Amsterdam, a débarqué à Bruxelles fin novembre, sur un coin de rue du piétonnier et cela ne désemplit pas. Il faut dire que la carte est attirante, belle et large (smoothies, salades, tartes, oeufs, tartines, crêpes, burgers, et même cocktails). les plats sont visuellement attractifs et délicieux. Les créateurs de l'enseigne, Ron Simpson et Julien Zaal, évidemment des dingues d'avocats (qui ont senti la tendance au bon moment aussi) certifient que tous les avocats sont cultivés de manière durable et socialement responsable.

Boulevard Anspach, 66 - 1000 Bruxelles





Entre le haut et le bas de la ville : Moon Food

Une cantine vegan dont le cadre en béton et bois est un tantinet froid, mais tout est réchauffé par le buffet qui aligne des propositions chaudes et froides, des préparations très originales (uniquement vegan) et de quoi se faire une explosion de couleurs dans l'assiette. On paye au poids. Et franchement, on adore. Une adresse bien connue des aficionados de la tendance all over the world, si si, ...

Rue des Colonies 58, 1000 Bruxelles





Dans le centre côté St Jacques : café Charbon

Plus large qu'un salad bar, cet endroit est tout à la fois café, bar à vin, et bistrot. Il est ouvert du mercredi au dimanche et sa cuisine est ouverte de midi à minuit. Les salades sont grandes (les prix aussi quand même) et sont délicieuses, on a craqué pour la Thai et on n'a pas regretté du tout. Le tout dans une ambiance vintage et avec une grande terrasse au moindre rayon de soleil. Un nouveau venu dont le grand frère parisien (quartier Oberkampf) ne désemplit pas depuis des années.

Rue du Marché au Charbon 90, 1000 Bruxelles - www.cafecharbon.be





A deux pas de Flagey : Poki Poké

Dans la série food trendy, on a aussi le poké bowl, plat éminemment sain qui, sur un lit de salade empile les légumes, les légumineuses, les pseudo-céréales et du poisson cru (la plupart du temps). Une bonne adresse, celle lancée par Shu Wang il y a un peu plus d'un an non loin de Flagey (hot spot pour les cadeaux de Noël). Sur place est proposée une multitude de combinaisons possibles accompagnées d'un poisson frais du jour. Les "signature Bowls" mettront d'accord les indécis : tout prêts, ils reproduisent au plus près les saveurs des poké bowls hawaïens. C'est healthy et assez démocratique, entre 8 et 11€.

Chaussée d'Ixelles 331 - 1050 Ixelles





Dans le quartier européen : Chez Mauricette





On est presque à l'entrée du tunnel Belliard, celui dans lequel s'engouffrent les voitures qui quittent Bruxelles. Et pourtant, dès que l'on pousse la porte de Chez Mauricette, on se retrouve en terrain cosy et gourmand. Côté salades, on choisit ce que l'on veut y mettre ou l'on se fait aider par l'imagination sans borne des patronnes. Deux seuls mots d'ordre : équilibre et plaisir dans tout le menu qui est large. Mauricette livre aussi sur le lieu de travail. Et le dimanche, c'est brunch (30€ par adulte et 15 pour les kids) sauf en janvier.

Rue Belliardstraat,170/174 - 1000 Bruxelles





Dans le quartier européen côté Trône : Eden Foodie

Ici c'est du 100% fait maison, sans additif ni conservateur : le buffet est préparé chaque jour et c'est la ronde des légumes et des préparations originales qui prime. On peut évidemment prendre une salade à emporter mais ce serait dommage de ne pas profiter de l'ambiance plutôt zen, claire et bois qui règne sur place. Les Buddha Bowls sont délicieux. Mention spéciale au Super Boulghour, une sorte de blé contenant peu de gluten mais plein de goût.

Rue du Trône, 39 - 1050 Ixelles





Dans le centre vers Annessens : Mr Falafel

Il ne paye pas de mine mais les falafels, c'est son affaire ! Et à prix véritablement modique (env. 5€, légumes compris). Une adresse que l'on se refile en cas de bonne grosse faim ou envie irrésistible de falafels et de pains pitta. Et oui ça arrive !

Boulevard Maurice Lemonnier 53 - 1000 Bruxelles