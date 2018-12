C'est aussi l'occasion de remplir son carnet d'adresses avec des restaurants qui ont la cote. En cette fin d'année, la rétrospective food de Deliveroo révèle quelques tendances de la livraison à domicile. Ainsi, on peut noter que les commandes de plats sains ont triplé cette année. D'ailleurs, le plat le plus représenté dans la liste, pas moins de 12 fois, dans 8 pays différents, est l'instagrammable et très "healthy" Poke Bowl.

A l'inverse, la comfort food a toujours droit de cité et parfois, ce sont les mêmes qui commandent du poisson cru et des burgers selon le mood du moment ! Ainsi les commandes dans les restos et fast-food de burgers et burritos prennent près de 20% des places du top 100 avec des plats comme le Boojum Burrito de Dublin et le Classic Burger allemand de Tommi's Burger Joint.

Les bouches sucrées semblent adorer le système de livraison à domicile : il y a cinq fois plus de commandes de desserts que l'an passé dans ce top 100. Parmi eux, le Banana Pudding de Magnolia Bakery à Dubai et la Happy Waffle de Waffle Brothers à Berlin.

Enfin le local n'est pas mis de côté non plus à l'époque de la mondialisation et des chaînes de restaurations internationales : les plats nationaux ne sont pas boudés avec une mention spéciale pour la Tortilla Española de José Luis à Madrid, Shrimp Dumplings de Dim Dim Sum à Hong Kong et la Boulette Sauce Brusseleir de Ballekes à Bruxelles.

Voici le top 10 des plats les plus commandés et où ils le sont :

1. Pad Thaï de Thaï at Home, Paris

2. Cheeseburger de Five Guys, Londres

3. Sushi Lovers Poke Bowl de CALI-POKE, Dubai

4. Burrito de Boojum, Dublin

5. Bubble Tea de Tenren's Tea, Hong Kong

6. Grilled Chicken Burrito de Guzman Y Gomez, Sydney

7. Burrito de Gonzalez & Co, Barcelona

8. Beef Burger de Tommi's Burger Joint, Berlin

9. Poke Bowl de Temakery, Amsterdam

10. 2 Hot Wings de KFC, Brighton