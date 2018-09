Le "Ziggy" prendra place dans l'hôtel où David Bowie a mis fin à l'existence de son alias Ziggy Stardust.





Il va ouvrir dans le West End, non loin des grandes salles de spectacles et de comédies musicales, à quelques encablures de Piccadlilly Circus : le "Ziggy" (du nom de l'emblématique alter-égo de David Bowie) sera le nouveau bar à cocktails de l'Hotel Café Royal à partir du 20 septembre prochain.

Evidemment, la carte des cocktails n'y sera pas anodine ou intercontinentale : les boissons y porteront les noms des titres de l'album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", sorti en 1972. Par exemple derrière le "Tigers on Vaselin", on découvrira une réinterprétation de la Piña Colada et dans le "Darkness & Disgrace" (des paroles de "Lady Stardust") se cache un Espresso Martini remixé avec un Rum Flip. On les dégustera dans une ambiance toute dédiée à l'artiste mondialement connu : un jukebox spécial David Bowie et des photos prises par le photographe Mick Rock de David Bowie à l'hôtel Café Royal permettront de se replonger dans l'univers unique du chanteur et musicien. Le tout dans un cadre très smart, le Café Royal compte parmi les hôtels luxueux de la capitale.

L'endroit n'était pas inconnu de David Bowie : il y avait programmé un grand moment de sa carrière musicale en y organisant "Le Dernier souper" qui allait mettre fin à la vie de Ziggy Stardust le 3 juillet 1973 en compagnie de Paul McCartney, Mick Jagger ou encore Lou Reed !