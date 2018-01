La grande cheffe triplement étoilée signe quatre créations pour la carte 2018 de Sushishop. De quoi découvrir depuis ce mercredi son plat signature réinventé en sushi.





Grande admiratrice de l'art culinaire japonais, la cheffe Anne-Sophie Pic en partage le raffinement dans sa cuisine et un don pour faire apparaître dans ses plats des variations de goûts étonnantes et nombreuses. Elle s'est ainsi bien amusée à imaginer quatre petites préparations pour la carte 2018 de Sushishop.

Son sushi signature donne l'eau à la bouche : il s'agit d'une association d'aneth, pomme verte et sobacha (graines de sarrasin torréfié) pour soutenir la douceur du thon rouge cru. Elle insuffle son plat signature (le berlingot qui est un "coulant au crémeux de chèvre de Banon légèrement fumé consommé au cresson infusé au gingembre et à la bergamote") dans un California chèvre, thé vert matcha et bergamote !

Un mix original comme celui de son sushi daurade pesto de sauge et de mélisse et thé fumé.

Quand la grande cuisine rencontre les petits bouchées japonaises, c'est à découvrir dans tous les points de vente sushishop à partir de ce mercredi 17/01.

>> 24.90€ la box de 23 pièces signées de la cheffe