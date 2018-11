Les chiffres donnent le vertige : 620.000 bouteilles en 2015, 750.000 en 2017 et un peu plus de 1,2 million en 2018 !

La vendange 2018 a été particulièrement exceptionnelle en Wallonie. En cause, les conditions climatiques essentiellement, mais aussi, on ne le relève pas assez, des vignes qui commencent à prendre de l’âge, dans le bon sens du terme, et qui donc produisent davantage.

Plus de 100

(...)