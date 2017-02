Food La ville bouge, les lignes établies se font et se défont, et toujours, de nouveaux centres d'attraction voient le jour. Ces derniers mois, des lieux de sortie originaux sont apparus, redessinant avec légèreté la carte conviviale de Bruxelles, côté bas de la ville. On vous emmène à la découverte de ces endroits qui pourraient bien devenir vos nouveaux classiques.









Ouvert en décembre, le Benelux a fait un pari audacieux et on l'aime déjà pour ça. Robert et Hélène qui ne sont pas des inconnus dans le monde de la nuit parisienne ont eu un gros coup de coeur pour Bruxelles. Ils auraient pu aller assurer à Flagey, s'encanailler bobo à Saint-Gilles mais non. Leur Benelux s'est installé sans complexe à l'entrée de la petite rue des Bouchers. Dans ce quartier hautement dédié au tourisme et à l'horeca, là ou l'onmange un spaghetti bolognèse à côté d'un plat de moules et d'un faux feu de cheminé, leur bar détonne et entend apporter dès 17h une ambiance en totale rupture.

On aime bien s'y installer au bar pour comtempler les dizaines de bouteilles, choisir de boire une bonne bière, un cocktail (le choix est large) ou du vraiment bon vin. On sirote en regardant tranquillou passer sous notre nez des petits plats et des assiettes de grignotage préparés avec des produits le plus souvent artisanaux. Ambiance musicale pointue, soirées DJ prévues "Je dis Jeudi", gentillesse cool et ce je-ne-sais-quoi qui en fait direct un stam-café où on a envie d'ammener nos amis. Last but not least, c'est un vrai lieu de nuit jusque pas d'heure et ça, ça devient rare ! Aperçu un soir : Jean Dujardin, de passage, qui a adoré.P

Petite rue des bouchers, 6 - 1000 Bruxelles





Il y a un an, Kaffabar ouvrait ses portes sur la place Rouppe. Plus qu'un simple Coffee Bar, cet endroit a une vraie âme incarnée par Marcel le chien le plus paresseux et adorable du monde ! La cantine qui transforme le café en oeuvres d'art a été ouverte par Marc Daniels, ex-broker qui a un jour préféré laisser parler son côté humain plutôt que chiffré. Il a eu tellement raison : tout le monde adore le Kaffabar qui a reçu des awards ça et là : meilleur barista, endroit le plus hospitalier, ... On pourrait rajouter perso un award "Merci pour les découvertes" : qu'est-ce que l'on peut en faire des choses avec le café ! Et tout ça sans parler des pâtisseries délicieuses (dont certaines sans gluten, endroit trendy oblige quand même...) et du chocolat chaud dont on nous a dit le plus parfait grand bien.

Un petit déj, une pause en solo à lire le journal (comme avant, sur du papier, vous vous souvenez ?) , une envie de très bonnes choses, c'est là qu'il faut aller, jusque 18h malheureusement.

Place Rouppe 1 - 1000 Bruxelles









ViaVia est conçu pour être un point de rencontres pour les Bruxellois et les visiteurs de la ville. Plus qu'un bar, ViaVia Bruxelles travaille en collaboration avec le Micro Marché et l'association Citizenne, et se veut "un centre dynamique de culture urbaine, présentant des expositions, des concerts, des débats et des workshops".

En vrai, ça donne quoi ? Béton béton, lumière un peu crue, poutre de bois blanc, grand bar gris : il pourrait être froid ce nouvel espace. Et pourtant, son entrée étonnante avec sa terrasse couverte et sa 2e salle grande ouverte; le tableau plein de suggestions à manger et à boire (des bières des petites brasseries bruxelloises notamment et des croque-monsieur très bons et pas chers), les grandes tables pour accueillir des groupes prêts à refaire le monde et les jeux et journaux que l'on peut utiliser quand on le veut remporte le match : on adore ! Avec des prix vraiment corrects pour un bar qui donne sur les quais, en plein Sainte-Catherine.

Quai aux Briques 74 (Marché au Poisson) - 1000 Bruxelles









Il faut le gagner le Damejeanne, un peu excentré sur le boulevard d'Ypres. Mais une fois qu'on y est, on l'adopte illico pour son offre d'aperitivo dont on n'a pas l'habitude à Bruxelles. Youpie, à nous les aperitivo italiano et la cucina napoletana. Ici, entre 18 et 20h, quand on prend un verre, on l'accompagne des zakouskis au comptoir : des bruschette, des olives, des petits arancini, des mini-quiches. Pour un afterwork, c'est juste parfait. Vivement les beaux jours que l'on investisse la terrasse pour y déguster un Spritz, un Bellini et autres boissons piscines à l'italienne. En plus les prix sont vraiment top. Et c'est ouvert de 11h à minuit, de quoi hésiter entre un lunch avec des plats du jour so miam, un apéro ou un resto du soir pour le tester !

Boulevard d'Ypres, 33 - 1000 Bruxelles