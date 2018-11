Amis intolérants au gluten, souriez, voici le carnet d'adresses qu'il vous faut!

French-Connect a rassemblé pour nous le meilleur du gluten free à Bruxelles. French-Connect.com c'est une plate-forme web et un média franco-belge qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation, l'intégration et l'emploi des Français en Belgique. Depuis quelques années, nous collaborons d'ailleurs avec cette petite équipe qui sait tout de Bruxelles et de la Belgique pour publier des carnets d'adresses bien pratiques chaque vendredi.

Les dernières découvertes No Gluten

Voici le deuxième opus de la boulangerie française imaginée par Nathaniel Doboin et Thomas Teffri-Chambelland en 2014. C’est au cœur du quartier estudantin de l’ULB que l’enseigne a ouvert ses portes avec aux commandes, Arnaud Rasquinet (ex Pain Quotidien) et ses associés, propriétaire de la franchise pour le Benelux.

Il s’agit de la toute première boulangerie et pâtisserie issue de l’agriculture biologique, entièrement et naturellement sans gluten en Belgique. Dès qu’on entre, on comprend qu’ici, ça va être différent : le lieu est plutôt atypique pour une boulangerie, de la sobriété, du marbre et du bois pour présenter leurs produits authentiques (on oublie les bonbons et les croissants), sans gluten et à base de farine de riz (le riz est sélectionné dans la plaine de Pô) et autres céréales (les farines blanches, demi-complètes ou complètes sont réalisées dans le moulin Chambelland).

Nous, on a tout de suite été interpellés par leur étrange bibliothèque de pains plats et rectangulaires : tous leurs pains sont réalisés à base de farine de riz et de sarrasin et disponibles en huitième, au quart, à la moitié ou à la pièce. En version mini, ça donne les « chambellines », on vous recommande celle à la fleur d’oranger. Pour les envies sucrées, on se rue sur leurs chouquettes ou leurs muffins ! Tous les produits sont réalisés dans l’atelier à l’arrière de la boutique. Intolérants au gluten, ou simple gourmand, tout le monde y trouve son compte. Léchage de babines garanti !

Pour s'acoquiner avec une chambelline, on vous a déniché les Huîtres du Père Gus , une huître creuse de pleine mer, qui provient du terroir et de l'eau de mer dans laquelle elle est élevée, ce qui lui procure une chair fine et iodée. Une exclusivité de notre Connect-Store!

42 avenue de l’Université, 1050 Ixelles Tél : +32 2 751 48 44 - Ouvert du mardi au dimanche de 7h30 à 19h30.

© Chambelland, page facebook



C’est, entre deux confidences, en allant chercher notre burger du mardi soir (récompense après notre session de sport) que Matthieu, le propriétaire des lieux, nous a confié qu’il proposait également des plats sans gluten…

Fissa, nous voilà au taquet le weekend suivant pour aller tester tout ça. Jolie surprise puisqu’en effet, leur brunch compte quelques pépites qui conviennent au régime sans gluten : des nachos tout juste sortis du four (avec sauce guacamole et crème épaisse), une salade « végé » (salade, quinoa, courgettes & aubergines grillées, mozzarella di Bufala, tomates, roquette et graines de tournesol) ou encore, ce qui a tout de suite attiré notre attention, des pancakes sucrés (notre pêché mignon), faits maison accompagnés de fruits rouges, de bananes et de noix de pécan, le tout arrosé de sirop d’érable. On précise, si besoin est, qu’ils étaient gourmands à souhait !

Bon à savoir également, les burgers proposés à la carte sont disponibles en version sans gluten moyennant un supplément. Et comme Matthieu est un véritable passionné de gastronomie et un amoureux des bons produits, on peut vous affirmer que tout est frais, qu’il s’approvisionne chez des producteurs triés sur le volet et que les goûts sont au rendez-vous. Donc maintenant, nous voilà aussi abonné au brunch dominical sans gluten de l’Amour Fou ! Sur fond d’ambiance cosy comme on les aime tant… Attention, réservation souhaitée.

185 chaussée d’Ixelles, 1050 Ixelles Tél : +32 2 325 73 53





L'adresse centrale

Le lieu est grand et ultra lumineux. Côté déco, minimalisme du béton et chaleur du bois. Le coup de boost dont on a exactement besoin en plein hiver. Au menu, mise à l’honneur de l’alimentation vive : de la raw food et du gluten free en mode restauration rapide. Sans pour autant trouer son portefeuille comme à chaque fois qu’on veut manger sain et sans gluten…

58 rue des colonies, 1000 Bruxelles Tél : + 32 2 303 43 32

© Sisters Brussels café, Facebook



La pause pour le lunch

Le spot sur lequel on tombe un peu par hasard au détour d’une balade. Ce café est niché à deux pas de la Grand Place et on aime aller y luncher quand on est dans le coin et pas uniquement pour leurs plats végétariens. Ici, que du bio, des produits locaux, sans soja, sans lactose et sans gluten. Toutes les allergies sont prises en compte et l’assiette reste gourmande. Mention spéciale pour leurs gaufres sans gluten !

3 rue Chair et Pain, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 513 22 26





La version asiatique

28 rue de Flandre, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 503 18 31

148 chaussée d’Alsemberg, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 732 20 56

125 rue de Livourne, 1050 Ixelles Tél : +32 2 644 18 11

Alors, avec des origines vietnamiennes à la rédaction, on en connaît un rayon en matière de rouleaux ! On a toujours adulé la version traditionnelle, puis on a constaté que tout le monde s’est amusé à le réinventer ce rouleau qui n’avait rien demandé. Mais ce qu’on aime chez Knees to Chin, c’est que l’équipe propose une version encore différente de tout ce qu’on avait pu goûter jusqu’à présent et il faut reconnaître que c’est plus que convaincant. Frais, bon, léger et sans gluten ! Testé et approuvé. Par contre, on évite leur sauce soja puisqu’elle contient du gluten. Rassurez-vous les deux autres sauces proposées pour accompagner vos rouleaux sont délicieuses.





L'adresse discrète de longue date

Par l’odeur alléchée (celle des épices), on s’attable toujours bien volontiers dans ce restaurant discret et cosy du quartier Flagey. Il est de ceux qui vous font voyager à chaque bouchée, ici on embarque en Méditerranée. Des recettes végétariennes, d’autres sans lactose, des plats vegan mais surtout des plats sans gluten et du bio ! Et pas juste par effet de mode, mais par conviction, ça fait longtemps qu’ils défendent et mettent en valeur ce type d’alimentation. Une raison de plus d’y réserver une table.

329 Chaussée d'Ixelles, 1050 Ixelles Tél : +32 2 649 89 81

