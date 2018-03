Amateurs de burgers, faites passer le message ! Les enseigne Be Burger et Comptoir Be Burger lancent leur "Crazy monday". Pour bien saper nos bonnes résolutions pré-été, chaque lundi, le restaurant propose des burgers à volonté pour le prix d'un seul. Pas de limite, juste celle de votre estomac.

Boeuf, poulet, poisson, végétarien... Le choix ne manque pas dans cette brasserie chic et risque bien de faire plier de nombreux gourmands. A partir d'aujourd'hui, de 12 à 14h et de 18 à 21h.

Adresses à Bruxelles : Place du Luxembourg, Stockel, Waterloo, Zaventem, Place Sainte-Catherine et Wemmel.