Le soleil pointe son bout du nez et l'envie d'aller s'enfiler des verres en plein soleil aussi. Voici 9 terrasses bruxelloises incontournables où profiter de ces beaux jours, le temps d'un verre ou deux.





Café Caberdouche

© Facebook



Situé dans le centre de la Capitale, le Caberdouche se distingue des autres terrasses par sa carte très noir-jaune-rouge. Ici on discute autour d'une "Triple Karmeliet" ou d'une blonde issue de la brasserie collaborative "Brussels Beer Project". Que les bons vivants eco et green-friendly se rejouissent, le Café propose aussi des vins naturels en plus des traditionnels softs et spiritueux. L'ambiance est chaleureuse, la terrasse est immense et la localisation du café sous un arbre assez imposant sont autant de raison d'y aller profiter des rayons de soleil.

Place de la Liberté 8 - 1000 Bruxelles - T+32(0)2 356 14 05 - www.caberdouche.com





Kumiko Izakaya

Dépaysant est le mot qui définit le mieux le Kumiko. Y entrer c'est faire un bond en Asie tout en restant à Bruxelles. La déco japonisante tout en finesse, design et épure mais aussi la carte des boissons atypique y sont pour beaucoup. On se délecte d'un Yuzu Mule tout en dégustant des onigris dans la spacieuse et conviviale terrasse aménagée dans la cour intérieure du restaurant. Le bon point non négligeable? Les gyozas gratuits durant l'happy hour du lundi au jeudi. Fins gourmets à la recherche de saveurs d'ailleurs, vous voilà prévenus.

Rue d'Alost 7 - 1000 Bruxelles - T+32(0)4 476 84 12 86 - http://kumiko.be/en





Comptoir Rodin

© Facebook



Ixelles est une commune qui regorge de petits adresses secrètes que seuls les initiés connaissent. Le Comptoir Rodin en est une. Ancien hôpital militaire de Bruxelles, il a été rénové pour devenir un rest0/spot brunch branché à la déco industrielle chic façon loft new-yorkais. Sa terrasse, de taille moyenne et lovée à l'extrémité du lieu, gagne à être connue. Confidientiel, comfy et chic, c'est l'endroit parfait pour boire un verre et grignoter des mets sain et savoureux pour un premier rendez-vous, par exemple.

Avenue Auguste Rodin 8 - 1050 Bruxelles - T+32(0)2 203 00 14- http://comptoir-rodin.be/





Etcetera

© DR



Un petit bar de quartier avec supplément d'âme, ça vous tente ? Direction Etterbeek dans une rue calme entre la chaussée de Wavre et le pont du Germoir. Sur un coin, un café aux grandes fenêtres laissant entrer le soleil oriente sa terrasse vers le Sud. De grandes tables en bois façon pique-nique permettent d'accueillir beaucoup de monde et des tables avec chaises multicolores donnent du cachet et de l'intimité à ceux qui le désirent. Service en salle et en terrasse (c'est de plus en plus rare) accueil à la bonne franquette (un barbecue chauffe le dimanche à partir de 16h pour tous ceux qui veulent ramener leur viande et la manger tranquille sur place), petits concerts de temps à autre.

Et en ce moment, les cerisiers du Japon sont en fleurs, apportant une ambiance féerique à l'endroit au coucher du soleil. last but not least, c'est là qu'ont été tournées plusieurs scènes du prochain film de Bertrand Blier avec Christian Clavier et Gérard Depardieu !

Avenue Jules Malou, 26 - 1040 Etterbeek - Ouvert de 16h à minuit





L'Arrière-Pays

Situé non loin de la place du Jeu de Balle, L'Arrière-Pays est LE bar à vin où se poser apès une petite balade dans le quartier populaire des Marolles. Serait-ce le mobilier de la terrasse, la multitude d'arbres disposés entre les tables ou le lieu en lui-même adorablement vieillot qui lui donnent un petit air de bar issu d'un village de Provence? Qu'importe la réponse, on s'y sent rapidement à l'aise parmis les "echte Brusseleirs" et les touristes qui y sont nombreux.

Rue des Minimes 60 - 1000 Bruxelles - T+32(0)2 514 77 07





La Fabrique en Ville

© Facebook



Trouver un cadre plus charmant et bucolique que la terrasse de La Fabrique en Ville? Mission impossible! Idéalement placée au coeur du parc d'Egmont, La Fabrique est un lieu idyllique pour prendre des couleurs tout en sirotant un spritz, par exemple. Pourtant située à deux pas de la petite ceinture, sa grande terrasse élégante fait office de refuge face au brouhaha constant de la ville. C'est simple: une fois sur place, difficile de quitter les lieux. Le bon point? Le lieu est kids-friendly.

Accès possible par le boulevard de Waterloo (derrière The Hotel) ou la rue aux Laines - T+32(0)2 513 99 48 - www.lafabriqueresto.be/la-fabrique-en-ville





Chez Charly

A la recherche d'un lieu branché, dans un quartier trendy et à la carte à cocktails unique et sexy? Trouvez votre paradis chez Charly! Y aller c'est s'assurer de passer un bon moment et... de voir le Tout-Bruxelles. Victime de sa réputation excellente et située sur la fameuse rue du bailli qu'on ne présente plus, l'assez grande terrasse de Chez Charly est vite prise d'assaut quand le beau temps se pointe. Pour les chanceux qui arrivent à avoir une place, service compétent et ambiance garanti au menu. Les plus frileux ont même droit aux multiples plaids que les serveuses souriantes prêtent avec plaisir. On est jamais mieux servis que Chez Charly!

Rue du Bailli 84 - 1000 Bruxelles - T+32 (0)2 851 24 26 - http://chezcharly.be/





Vertigo

© Facebook



Nichée dans une arrière maison du Sablon, quartier emblématique bruxellois, la terrasse du Vertigo est the place to be pour les bons vivants raffinés et distingués. Egalement de taille moyenne mais rarement bondé, ce "speakeasy" à l'allure feutrée et glamour est l'endroit idéal pour boire un cocktail bon et beau dans un cadre idyllique. On y vient le soir, paré de ses plus beaux atours pour ne faire qu'un avec le lieu idéalement situé dans une cour intérieure avec colombages d'époque. So chic!

Rue de Rollebeek 7 - 1000 Bruxelles - T+32 (0)2 511 95 17 - ouvert du mercredi au vendredi de 18h à 01h et le week-end de 12h à 01h





Le Grand Central

© Facebook



Il y a tellement de raisons d'aller se poser au Grand Central. La déco du lieu, d'abord, qui allie parfaitement un côté brut et industriel avec poutres métalliques apparentes et un côté doux amené par le choix des mobiliers en bois et lampes qui viennent réchauffer les lieux. Grâce au savant mariage des matières utilisées comme le bois et l'acier. La carte à coktails aussi qui n'a rien à envier à celle des plus grands bars londoniens. Et les terrasses : en haut et en bas et toutes les deux très grandes...

Rue Belliard 190 - 1040 Bruxelles - www.legrandcentral.com