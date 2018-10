Trop croquantes, trop molles, trop grasses, trop salées. Et le pire, collantes. Comment cuire à merveille les pâtes, l'aliment magique pour des repas délicieux et vite faits ? On vous dit tout.

Une casserole suffisamment grande

Si les pâtes collent, il se peut que ce soit à cause d’une casserole trop petite. Comme l’explique Tiphaine Campet, journaliste et auteure culinaire dans Madame Figaro, "les pâtes doivent être cuites dans une très grande quantité d’eau. Plus d’un litre et demi d’eau pour 100 grammes de pâtes". Carlo di Pascale, spécialiste culinaire, est plus économe . Pour lui, 1 litre d’eau est nécessaire pour 100 grammes de pâtes.

Oublier l’huile

Vous n’êtes pas les seuls à vous poser la question. Quand on tapote dans Google, « faut-il mettre de l’huile dans ses pâtes », les réponses pleuvent. Et la réponse est … non ! L’huile ne sert strictement à rien à la cuisson. La preuve de son inutilité ? Elle flotte en surface.

La bonne quantité de sel

Selon Carlo di Pascale, il faut compter 8g de sel par litre d'eau, cela correspond à une petite cuillère à soupe. Et on peut mettre le sel dans l’eau directement, il n'est pas nécessaire d’attendre qu’elle se mette à bouillir.

Mélanger modérément

Pas la peine de remuer autant que quand vous préparez un wok de légumes. Mais toute de même, pensez à remuer les pâtes de temps en temps pour éviter qu’elles ne collent.

Le bon temps de cuisson

C’est très simple, il suffit de suivre les conseils indiqués sur le paquet. Préférez la cuisson al dente, parce que c'est meilleur, les Italiens le disent tous, et qu'en plus, un excès de cuisson augmente légèrement l’index glycémique des pâtes. Une astuce pour voir si votre pâte est al dente ? Sortez une pâte de la casserole et coupez-la en 2 : le point blanc situé au milieu de la pâte indique une juste cuisson.

Egoutter avec modération

Dès que les pâtes sont cuites, il faut les égoutter immédiatement. Et pas trop longtemps. Vous pouvez d'ailleurs conserver 2 cuillères à soupe de l'eau de cuisson que vous mettre ensuite dans votre sauce.

