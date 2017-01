La galette des rois marque l'épiphanie mais c'est aussi la fête de la tradition : on l'adore toute ronde garnie de frangipane à l'amande et crème pâtissière. Pourtant, pourtant... les boulangers se laissent aller à quelques petites frivolités qui vont nous faire balancer. Mais l'essentiel est d'avoir la fève !





Chez Eric Kayzer : la frangipane se pare de framboises

Outre la traditionnelle frangipane, la Maison Kayser innove avec une galette exclusive au feuilletage crème framboise - amande qui la rendrait légère et aérienne. Et l’artisan-boulanger pense à tout puisque qu’il a même prévu de quoi faire le bonheur des fabophiles. Proposées sous forme de bijoux, les fèves illustrent les pains stars de la Maison.

Autre possibilité : pour les friands des spécialités du Sud de la France, la galette des rois se transforme en une brioche aux fruits confits en forme de couronne parfumée à la fleur d’oranger. Chaque année, la Maison Kayser propose cette brioche aux allures toujours plus gourmandes, qui fait la part belle aux fruits confits et aux petits éclats de sucre croquant. Les prix : La galette "Frangipane" est à 20€ pour 4 personnes, 30€ pour 6 personnes, 40€ pour 8 personnes et 50€ pour 10 personnes. Chaussée de Waterloo, 656 - 1050 Bruxelles

Chez Secret Gourmand : l'amande écrasée main





La galette des rois est un des annuels coups de cœur de la maison. Ce petit plaisir est chez eux l’objet de mille attentions car la galette évoque la première gourmandise de l’année, le repli dans le cocon familial après les flonflons des festins des réveillons. Une galette comme une madeleine en quelque sorte...



Leur galette des rois est faite maison. C’est une abaisse de pâte feuilletée, simplement dorée à l’œuf, fourrée de frangipane, crème gourmande composée de deux tiers de crème d'amandes et d'un tiers de crème pâtissière. Chez Secret Gourmand, les amandes sont fraîches, pures, authentiques, juste broyées pour amplifier les parfums. Ils en sont fiers, les écrasent à la main comme il se doit. Rien de plus simple, rien de plus vrai pour une recette respectueuse de la tradition dans ce qu’elle a de meilleur. Le prix : 22€ pour 8 personnes





Chez Paul : mi-pomme mi-frangipane





La boulangerie Paul contribue à perpétuer la tradition et propose la traditionnelle galette en pâte feuilletée garnie d’un généreux fourrage de frangipane et de pommes gourmandes. Chez Boulangerie PAUL la fève est remplacée par une figurine en porcelaine ce qui vous permet de garder un souvenir de votre titre royal pendant longtemps ! Les prix 21 cm (4/6 pers) - 15€ - 25 cm (6/8 pers) - 20€ - 29 cm (8/10 pers) - 24€





Chez Eclairs et Gourmandises : format carré, caramel et poire





La galette est carrée et non contente de se décliner à la frangipane, elle s'offre aussi en caramel et poire. Et ça, c'est original... mais est-ce vraiment une galette ? to be or not to be une galette, c'est la première question de 2017... Prix : pour 6 à 8 personne, 23.50€