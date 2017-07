Sushi Daily n’en finit plus de grandir. Ses kiosques à sushis, qu’on retrouve dans les hypermarchés Carrefour et les Market tournent à plein régime. Mais à côté des traditionnels sushis qui ont fait leur réputation, d’autres préparations font peu à peu leur apparition. Été oblige, c’est une déclinaison tout en fraîcheur qui est désormais proposée. Et ce n’est pas d’Asie que nous vient cette innovation, mais bien d’Hawaï.

Le poke bowl est en effet une tendance food qui nous vient de ces îles de l’océan Pacifique nord, même si la spécialité est déjà très populaire au Japon et aux États-Unis. Une tradition ancestrale, érigée en plat favori des Hawaïens pour son caractère frais et sain. Le mot poke (à prononcer peauké) vient de l’hawaïen et signifie couper ou morceau. Le plat est constitué de poisson mariné en cubes, de légumes frais et de riz à sushi mais il peut également être décliné de diverses façons tout en gardant la base de poisson mariné.

Inspiré de ce plat traditionnel, Sushi Daily propose ses 4 déclinaisons de Poke Bowls, dont une végétarienne. Chaque recette, de ce mariage de couleurs et de saveurs, est composée de cubes de poisson ou de tofu mariné, de différents légumes frais, le tout déposé sur un lit de riz à sushi vinaigré et agrémenté de plusieurs variétés de sauces.

Le Poke Saumon accompagné d’avocat, de concombre, de radis, de carottes râpées, d’une touche de coriandre et de sa mayonnaise à l’ail et au soja (10,90€)

Le Poke Dorade accompagné d’avocat, de concombre, de radis, de carottes râpées, d’oignons frits et de sa sauce Ponzu, une sauce légère préparée à base de sauce soja et de jus d’agrume (10,90€)

Le Poke Saumon et Thon au saumon et thon marinés dans une sauce au jus de citron, huile de sésame, sauce soja et gingembre et accompagnés d’avocat, de concombre, de radis, de carottes râpées et de graines de sésame (10,90€)

Le Poke Veggie au tofu mariné dans une sauce au jus de citron, huile de sésame, sauce soja et gingembre et accompagné d’avocat, de concombre, de radis, de carottes râpées et de graines de sésame (9,90€).

Notre avis : pour les amateurs de sushis, ce plat laisse quelque peu sur la faim. Certes, il est frais et reprend la plupart des ingrédients qu’on trouve traditionnellement dans les sushis, mais le fait de ne pas avoir une bouchée de saveurs mais plutôt un mélange d’ingrédients façon salade est pour le moins déroutant. Les sauces, également, sèment la confusion aux palais habitués à la sauce soja, mariage parfait avec le sushi. Pour les amateurs de découverte, en revanche, le côté frais et le mélange insolite des ingrédients (surtout la daurade) se révèle une excellente alternative à la classique salade en bol qu’on retrouve dans le commerce. Reste que le prix (10,90 €) en fait une pause déjeuner souvent hors budget.