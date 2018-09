De nombreuses célébrités se sont mises à ce régime particulier qui privilégie les graisses plutôt que les glucides.





Aussi connu sous le nom d'« high fat low carb », le « keto diet » a mis Hollywood à ses pieds. Le concept ? Du bacon, des avocats, du fromage, du beurre et toutes les graisses que vous voulez en quantité. Mais exit le sucre, les pâtes… bref les glucides, qui ne doivent représenter qu'une cinquantaine de grammes par jour. Comme le souligne Paris Match Belgique, il permet aussi de gagner en concentration en plus de faire perdre du poids. Un régime testé (et approuvé) par de nombreuses stars.





Alicia Vikander

© REPORTERS

Pour incarner Lara Croft, l'actrice suédoise a tout donné. Pour obtenir le corps affûté qu'elle avait dans Tomb Raider, Alicia Vikander est posé par la case « keto » deux mois avant le tournage. Du poisson, de l'huile de coco, des avocats et des légumes pauvres en glucides ont rythmé son quotidien.





Halle Berry

© REPORTERS

De son propre aveu, l'actrice américaine aime profiter de son temps libre pour se concocter des plats qui correspondent au « keto diet », un régime qu'elle a adopté il y a 5 ans. « Je mange de la viande. J'apprécie le poulet et le bœuf et une variété de légumes », a-t-elle confié à People. « Je ne mange pas de pâtes, ou quoi que ce soit avec du sucre », précise-t-elle. « Quand votre corps s'y habitue, il se met en mode 'brûlage de graisses automatique'. C'est ça le secret », estime Halle Berry.





Kourtney Kardashian

© REPORTERS

« Une expérience positive ». C'est ainsi que Kourtney Kardashian décrit le régime qui lui a été prescrit lorsque des médecins ont décelé une quantité importante de mercure dans son système. Elle souligne toutefois qu'elle a d'abord eu du mal à digérer les effets secondaires – maux de tête et fatgiue - du « keto diet » lors des premières semaines. Les smoothies banane-avocat font partie de ses péchés mignons.





Vanessa Hudgens

© REPORTERS

L'actrice, connue pour son rôle dans High School Musical, ne jure que par le « keto diet ». Elle l'a prouvé lors du Rachel Ray Show. « Pas de glucides. Pas de produits laitiers. Pas de sucre. Il s'agit de manger de vrais aliments. Sincèrement, c'est un régime élevé en graisses et en protéines. Je pense que nous avons été conditionnés à l'idée que les graisses sont mauvaises, mais en vérité c'est ce qui nous rassasie le plus longtemps. Votre corps peut le brûler et s'en servir comme énergie », a-t-elle détaillé.





Gwyneth Paltrow

© REPORTERS

Les conseils bien-être de l'ex de Chris Martin sont parfois (très) critiqués. Contrairement à ses mystérieux « œufs vaginaux », le régime cétogène se base sur des études sérieuses. Gwyneth Paltrow en a même fait la promotion sur son site Goop.