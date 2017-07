Délicieux et si frais lors des jours ensoleillés, l'aneth se marie parfaitement avec nos plats d'été. Il se mange, mais peut aussi se boire ou se présenter sous forme d'huile ou d'huile essentielle.

La plante : Aneth vient du grec ancien "anethon" et signifie "qui pousse vite". Cette plante aromatique peut atteindre 60 cm de haut et se tient sur une seule tige. Ses graines sont comestibles également. On le confond souvent avec le fenouil et pourtant, ces deux végétaux sont différents. Estival à souhait, il pousse en extérieur (sols secs et pierreux) entre juin et septembre et affectionne les climats chauds.

© REPORTERS



Son histoire : Originaire du bassin méditerranéen et de l'ouest de l'Asie, l'aneth est consommé depuis très longtemps. Il est d'ailleurs mentionné dans un traité médical égyptien d'il y a 5000 ans. A l'époque, on l'utilisait surtout pour soulager les maux de ventre et flatulences ou encore contre le mauvais sort. Chez les Romains, cette plante était le symbole de la vitalité. Ensuite, les Scandinaves en ont fait leur épice nationale. Les Américains ont découvert l'aneth, celui qu'ils appellent "dill", en Suède.

© REPORTERS



Ses vertus sont nombreuses : Aliment quasi zéro calorie, l'aneth est rempli de minéraux. Ses propriétés : diurétique, bon pour la digestion et la digestion des matières grasses, évite l'insomnie (infusion), l'anxiété et la fatigue nerveuse, diminue la mauvaise haleine, bon remède contre le hoquet, stimule l'appétit, etc.

© REPORTERS



Conservation : l'aneth se conserve frais durant deux jours dans le bac à légumes du frigo. Il peut aussi être séché (graines et feuilles) et ensuite gardé à l'abri de la lumière dans un bocal hermétique.

© REPORTERS



Dans quel plat ? L'aneth sert surtout à aromatiser les plats. Il se marie bien avec la tomate, la betterave, le céleri-rave, le concombre, le chou, les pommes de terre, la crème, le fromage crémeux, les sauces blanches, les oeufs, la vinaigrette, la viande blanche, le poisson et les fruits de mer. Comme toutes les herbes, il est important de l'ajouter en fin de cuisson, sinon, les arômes disparaissent. Exemple de préparations connues : le gravlax scandinave, l'Aquavit de l'Europe de l'est, le dill pickles américain.

© REPORTERS







Trois recettes simples :





Eau aromatisée :

Il suffit de déposer quelques tranches de concombre, de citron vert et deux brins d'aneth dans un litre d'eau fraîche. Ensuite, laissez infuser le tout deux heures au frigo. Et c'est délicieusement rafraîchissant dans un grand verre.





Via son blog "La cuisine c'est simple", Myriam Baya propose des tas de recettes géniales juste pour se faire plaisir sans trop se compliquer la vie. En collaboration avec le lifestyle de LaLibre.be, voici deux chouettes recettes à savourer :





Dorade royale rôtie au fenouil, aneth et citron de Mana

© La Cuisine, c'est simple

Ingrédients pour 2 personnes:

1 belle dorade royale de 700g environ vidée et nettoyée par votre poissonnier

2 petits bulbes de fenouil émincés finement

4 jeunes oignons

2 citrons bio

1 botte d'aneth fraiche

huile d'olive

gros sel (ou fleur de sel) et poivre du moulin

Pour découvrir la recette, c'est sur La cuisine c'est simple





Les boulettes suédoises

© La Cuisine, c'est simple

Ingrédients:

500g de viande hachée bio de votre choix (veau, porc et veau, porc et boeuf ou encore poulet)

1 petit oignon haché

1 belle pincée de noix de muscade fraîchement râpée

1 petite poignée de chapelure de mie de pain rassie

1 oeuf

1 filet d'huile d'olive

200 ml de bouillon de poulet ou de légumes bio

200 ml de crème fraîche liquide

1 belle poignée d'aneth fraîchement hachée

sel et poivre

Pour servir: pommes de terre cuites à la vapeur (j'avais pris des cornes de gatte) et compote d'airelle

Pour découvrir la recette, c'est sur La cuisine c'est simple