La soupe n'est plus has been. Une tendance healthy qui séduit autant pour les pause déjeuner rapides, dans les fameux bars à soupe, que pour les repas en famille. Cependant, tous les breuvages n'offrent pas la promesse minceur et santé. Voici les bons conseils pour déjouer les pièges marketing.

Potiron, tomate, légumes du jardin, velouté de carottes , une soupe sur deux est achetée en grandes surfaces. En brique, en bocal ou fraîche, on peut y trouver des potages de bonne qualité comme des produits gorgés de sel et d'additifs sans intérêt nutritionnel pour la santé. Le bon geste consiste à éplucher les étiquettes et ne pas se laisser berner par des références au terroir du type "A la méditerranéenne ", "Secrets de grands mères " etc...





50% de légumes, de l'eau, des épices et aucun additif

Le retour en force de la soupe révèle une envie de manger mieux tout en surveillant sa ligne. La règle d'or pour la choisir est de regarder sa teneur en légumes ! Au moins 50 % garantit une vraie soupe qui n'aura pas besoin d'être épaissie artificiellement ! Si les produits sont bio et de saison, les seuls additifs que vous devriez retrouver sont des aromates ou des épices comme les herbes (coriandre, menthe, ciboulette, basilic etc..) et un peu de crème pour les veloutés. Alerte rouge en revanche si vous lisez les mentions "amidon transformé de maïs, arômes, lait écrémé en poudre". Dans cette catégorie, un exhausteur de goût appelé le glutamate, champion des soupes, sauces et plats préparés, est considéré comme toxique par certains nutritionnistes.





Moins de 2 euros, additifs et épaississants noyés dans le potage

Le prix est un bon indicateur. En dessous de 2 euros, vous trouverez des produits qui ont demandé peu de fabrication avec beaucoup de pomme de terre bon marché, au dessus de 4 euros vous avez plus de chances de tomber sur une soupe de qualité qui ne fera pas grossir. Certaines marques tablent d'ailleurs sur de nouvelles recettes concoctées par des grands chefs avec des produits de saison et de qualité. On y trouve souvent des aromates et des associations qui changent du poireau pomme de terre comme soupe froide tomates-fraises ou encore soupe endives à l'orange, lentilles corails curry...Quant aux soupes surgelés pourquoi pas, le tout est de les acheter avec des légumes "nature", de même valeur nutritive que les légumes frais.





Des astuces minceur pour des recettes maison

- Remplacez la pomme de terre par une courgette

- Liez les veloutés avec un peu de maïzena ou de fécule

- N'ajoutez pas de matière grasse ou de fromage râpé, mais juste un peu de lait ou du fromage fondu allégé

- Pour rehausser la saveur, ajoutez un peu de sel de céleri et des herbes type coriandre, muscade, curry...

- Préférez une cuisson douce à la vapeur pour les légumes





--> Pour adopter la soupe en cure ou à l'année, le guide de Sophie Ortega, médecin nutritionniste, "Cures de soupes santé-détox : 100 soupes magiques antiballonnements, minceur, anti-insomnie et 3 programmes complets pour préserver votre santé !" liste 100 recettes gourmandes par saison, avec leurs bénéfices santé : antioxydant, drainant, minceur, vitalité...et les ingrédients à privilégier pour la ligne et la santé : fruits, légumes, herbes aromatiques. (Editions Leduc, 15 euros)