C'est la saison des asperges ! Quelques recettes pour en profiter.





Verte, violette ou blanche, l’asperge est un délice de printemps à ne pas manquer. En Belgique, on les cultive surtout en Brabant flamand, dans la province d'Anvers et dans le Limbourg. Aussi délicieux à déguster que capricieux à cultiver, ce légume a plutôt bonne réputation. Dans une salade, au milieu d'un plat de pâtes, en gratin, associée au parmesan ou aux oeufs, cuites à la vapeur, n'hésitons pas à les déguster dès ce mois d'avril (à condition qu'elles proviennent bien entendu de notre pays).

Ses bienfaits

Peu calorique (tout dépend évidemment de l'accompagnement), l'asperge regorge pourtant de vitamines et de minéraux (surtout les vertes). Et c'est sans compter son effet diurétique, calmant contre les coliques ou palpitations et anti-nauséeux. Pour les conserver, il est recommandé de les emballer d'un essuie humide dans le bac à légumes du réfrigérateur. Et puis, pour les grands sportifs, ce produit de saison est génial pour récupérer après l'effort et se reminéraliser.

Risotto aux asperges

Facile a réaliser, peu coûteux, mais extrêmement goûteux, le risotto aux pointes d'asperges vertes est un must. Voici comment le faire à la maison avec Gourmandiz.be.





Asperges à la sauce mousseline avec œuf poché à la façon de Stefan Peeters

Ingrédients (pour 4 personnes):

Vinaigre de vin blanc ou jus de citron, 4 œufs, 2 bottes de grosses asperges blanches et 1 càs vinaigre de Sherry

Préparation:

Cassez l’œuf dans la pocheuse à œufs. Chauffez l’eau avec un peu de vinaigre de vin blanc ou jus de citron jusqu'à ce qu’elle frémisse. Descendez la pocheuse dans l’eau. Attendez 2 à 3 minutes. Épluchez soigneusement les asperges. Coupez-les toutes à la même longueur et cuisez-les à point environ 10-12 minutes dans l’eau en ajoutant un peu de sel et une cuillère à soupe de vinaigre de Sherry.



Pour la sauce:

4 jaunes d’œuf

240 gr de beurre

4 càs d’eau

1 càs de jus de citron

Poivre blanc et sel

Poivre de cayenne

1 dl de crème fouettée

1 cube de Grana Padano (ou du fromage Parmesan – pas trop vieux)



- Faites fondre le beurre à feu très doux dans une casserole/un poêlon.

- Fouettez la crème avec un soupçon de sel jusqu’à obtention d’une masse épaisse, mais encore fluide (placez la crème au réfrigérateur pendant 10 min. au moins avant utilisation).

- Versez l’eau, le jus de citron, le sel et les jaunes d’œufs dans une sauteuse conique. A l’aide d’un fin fouet, battez ce mélange à feu doux jusqu’à obtention d’une masse mousseuse.

- Retirez la sauteuse du feu. Incorporez le beurre clarifié aux jaunes d’œufs fouettés en le versant en jet fin, tout en battant énergiquement avec le fouet.

- Ajoutez une pointe de couteau de poivre de Cayenne et donnez un tour de moulin à poivre. Vérifiez l’assaisonnement et ajoutez éventuellement un peu de sel.

- Fouettez encore la sauce pendant quelques instants sur le feu pour la réchauffer et la lier jusqu’à ce que la masse devienne onctueuse.

- Incorporez délicatement 2 grandes cuillères à soupe de crème fraîche à la sauce.

- Dressez les asperges sur une assiette, épongez les œufs pochés au moyen de papier absorbant et disposez-les sur les asperges ou juste à côté.

- Arrosez de sauce. Râpez un peu de fromage par-dessus la sauce et les asperges.

© PEXELS/PINTEREST



Potage aux asperges

La météo du printemps peut être capricieuse. Lorsque les températures retombent, un potage aux asperges blanches, petits pois et asperges sauvages peut être une très bonne idée.

Ingrédients:

350 g d'asperges blanches - quelques asperges sauvages - 1 grosse poignée de petits pois frais - 1 oignon - 1 blanc de poireau - 1 L d'eau - 3 cubes de bouillon de légumes - de l'huile d'olive - paprika - sel & poivre

Préparation (pour 4 personnes):

- Eplucher les asperges blanches et l'oignon. Nettoyer et couper le blanc de poireau. Ecosser les petits pois frais.

- Dans une casserole à pression, placer les asperges, l'oignon, le poireau, les cubes de bouillon de légumes maison et recouvrir d'eau. Cuire le tout 15 minutes après échappement de la vapeur.

- Pendant ce temps, faire cuire les petits pois dans de l'huile d'olive avec sel & poivre. Faire de même pour les asperges sauvages dans une seconde poêle.

- Passer la soupe lorsqu'elle est cuite, la servir et placer au centre des petits pois, des asperges sauvages & du paprika. Servir bien chaud.

© DR

Retrouvez d'autres recettes à base d'asperges juste ici. Bon appétit !