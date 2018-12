“Avant les fêtes, il ne faut surtout pas s’arrêter de manger”, prévient la nutritionniste Eleonore de Richecour. Débuter un jeûne, se priver ? Mauvaise idée. “Quand on se nourrit moins, le corps se sent affamé. Il va stocker plus rapidement les graisses quand il y a un retour à une alimentation normale et plus riche”.

Ne pas sauter de repas

“Il faut s’alimenter comme on le fait d’ordinaire avec trois repas par jour et un encas. Optez pour un petit déjeuner à base de protéines avec des oeufs, un yaourt et des fruits. Pour le déjeuner, il faut mettre l’accent sur les légumes avec un poisson. Préférez les huiles de lin ou de colza, riches en oméga 3. Et le soir, mangez léger avec une soupe et des céréales qui ne sont pas blanches, comme le quinoa ou le boulgour”.

Bien s'hydrater

Bien s’alimenter est important, mais ce n’est pas tout. Il faut également veiller à bien s’hydrater. De l’eau bien sûr, mais pas que. “Les tisanes d’artichauts et de chardon-marie sont très bonnes pour le corps. Elles aident à détoxifier le foie”. Le foie, justement, il faut “éviter de le charger avant les fêtes”, insiste Eleonore De Richecour. Comment ? En éliminant les aliments trop sucrés et saturés comme les chips ou les plats préparés. Le fromage aussi n’est pas le meilleur des alliés. “Le fromage de lait de vache contient le plus de graisses. Il est préférable de consommer du fromage de chèvre ou de brebis, mais en quantité limitée”.

Se faire plaisir, mais modérément

Et pendant les repas du 24 et 25 décembre, comment fait-on pour que ça se passe au mieux ? “Noël est une fête familiale, il faut faire honneur aux plats et prendre de tout, mais on maîtrise les portions. Il faut se faire plaisir, mais modérément” glisse la nutrionniste. Et l'alcool dans tout ça ? "Alterner avec un verre de vin et un verre d'eau".

Une fois le repas terminé, pas question de se reposer sur le canapé, Eleonore de Richecour suggère une petite balade d’une demi-heure “idéale pour la digestion”.