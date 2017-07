L'été, ce moment idéal pour se rafraîchir avec classe et gourmandise.





Les super Thés glacés de Kusmi Tea

Pour l'été, Kusmi Tea présente huit de ses recettes emblématiques en format glacé. Thés verts, thés aromatisés... Une gamme estivale variée et très facile à préparer : ce dont on a le plus besoin pour ça, c'est du temps!

Les Mélanges Glacés Kusmi se présentent en fait sous la forme de grandes bourses en mousseline de coton contenant 9 g de thé ce qui permet de préparer un litre de boisson fraîche ou glacée : pamplemousse, menthe, fraise, Macha, rose ou citron, il y en a pour tous les goûts (et zéro calori)e. On fait infuser ce sachet dans l'eau chaude, on attend quelque temps, on met des glaçons, et on n'a plus qu'à siroter ! 10 sachets mousseline, 14€ - coffret découverte de 15 sachets mousseline, 23€.

© DR

Des glaces et sorbets artisanaux aux parfums Kriek ou Speculoos : les délices de Franklin

On connaissait déjà la vanille 100% naturelle et la fraise à se damner du glacier belge Franklin, nouveau venu depuis une petite année sur le marchée des glaces. Mais Franklin (du nom d'un vrai glacier passionné par ce qu'il fait et qui a toujours le nez plongé dans ses compositions, la com' très peu pour lui) sort pour cet été trois nouvelles saveurs de glaces : un sorbert à la Kriek avec éclats de griottes (avec une Kriek sans sucre créée spécifiquement pour le glacier); une crème glacée au spéculoos belge rehaussé d'une pointe de sel de mer et une autre au cuberdon avec des morceaux de framboise. On a gouté, c'est à tomber, surtout Kriek !

Pour les fans de "frozen yogourt", trois glaces au yaourt frais provenant d'une ferme brabançonne ont été développées avec des goûts top : naturel pour les puristes avec ces petite pointe d'acidité qui ressort, sirop de liège et noisettes grillées; fruits des bois et amandes grillées.

Toutes les glaces Franklin sont fabriquées sans sucre (qui permet de prolonger le goût mais casse le « vrai » arôme) et avec moins d'air (ce qui joue pour l'onctuosité). A la place de la stevia, plus naturelle et du maltitol, dont le goût a été neutraliséet un tour de main qui offre une glace crémeuse et fondante sans recourir à l'adjonction d'air ! Le tout avec de 2 à 3 fois moins de calories qu'une glace en pot industrielle.

Env. 8.20€ le pot de 500 ml.

© DR





Les glaces sur mesure de Pierre Marcolini

La Maison réédite cette année sa collection d’esquimaux à combiner. Le principe : choisir l'enrobage chocolaté que l'on préfère : chocolat au lait tout court ou avec des amandes ou des noisettes grillées et fleur de sel; chocolat noir et grué de cacao ou chocolat noir fumé; chocolat blanc et noix de coco grillée ou sésame grillé. bref, rien que de l'irrésistible ! 5€

© DR







Un Café glacé à la vanille, plaisir régressif de Starbucks

Parfois, on ne peut pas résister à l'appel du Starbucks, cela arrive à tout le monde. Et s'il n'y a pas de boutiques près de chez vous, vous pourrez toujours courir au rayon frais d'un supermarché pour tester le nouveau Vanilla Bean Macchiato avec du café arabica et du lait à l'extrait de vanille. Onctueux et donc régressif à souhait. 1.99€

© DR

Des crèmes glacées sans sucres et sans édulcorants signées Ijsboerke

Malin, Ijsboerke la fameuse crème glacée belge a écouté ses fans et a décidé de revoir ses recettes et propose désormais dans toute sa gamme pour enfants des glaces dans laquelle la fabricant a enlevé tous les sucres classiques et les édulcorants. A la place, c'est le tagatose, un produit naturel qui est utilisé, obtenu à partir du lait. Par hydrolyse, le lactose est divisé en galactose et en glucose. Le galactose est ensuite transformé en tagatose par un procédé enzymatique. Après un dernier processus de purification, on obtient une structure cristallisée blanche qui présente un goût sucré naturel. Le tagatose est faible en calories 1.5 cal au gramme contre 4 pour le sucre) et ne contient aucun sucrose, ce qui en fait aussi un produit autorisé aux diabétiques.

La marque de glaces a travaillé 2 ans pour arriver à ce résultat sain que l'on retrouve dans les crèmes glacées pour enfants et dans la gamme Icy Light qui ne contient plus d'édulcorants.

© DR