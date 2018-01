C’est l’histoire du mariage surprenant d’un sushi avec un croissant…





Tels des docteurs Frankenstein de la gastronomie, les esprits fertiles de la cuisine fusion ont accouché d’un nouveau monstre : le crossuhi. Concrètement, il s’agit d’un sushi enroulé de pâte feuilletée comme un croissant.

Une invention food de plus

On doit cette nouvelle invention à la chaîne de boulangeries américaine Mr. Holmes Bakehouse. Ce n’est pas la première fois qu’elle s’essaye à la cuisine fusion. On lui doit aussi le croisement – un brin moins contre-nature – du croissant et du muffin : le cruffin. Le buzz mondial initié par le cronut – souvenez-vous, les New Yorkais s’arrachaient cet hybride croissant/donut en 2013 – n’a pas fini de faire des émules.