C'est l'événement gourmand qu'on attend avec délice chaque automne. San Pellegrino Culinaria et sa brochette de bons chefs qui cuisinent comme entre potes, donnant une vraie convivialité à l'événement. Comment va-t-on vous accueillir ? La réponse est ici.





Combien ça coûte ?

Différentes formules existent à partir de 70€ qui permettent d'être accueillis avec un cocktail Hendrick’s, avant de se balader dans l'espace de 3500 m² à la recherche des cuisines et des chefs qui vous tentent le plus. Vous pourrez vous concocter un menu 5 services (4 plats salés et un dessert) d’un des 3 menus au choix composés et réalisés par les chefs présents dans leur cuisine ouverte. Vous mangerez dans des espaces cosy créés pour l'occasion dans une ambiance conviviale.

Il y a une formule intéressante qui permettra de découvrir pas mal de saveur et d'avoir accès à un accord mets/vins ou bière (90€ en prévente). Le Passeport VIP vous ouvrira en plus de tout l'accès à l'open-bar dans l’espace VIP comprenant champagne Pommery, Hendrick’s Gin, bières et vins (115€)

En prévente sur le site www.culinaria.brussels.

Qui sera là ?

30 chefs étoilés parmi lesquels : Isabelle Arpin, Martin Volkaerts, Giovanni Bruno, Yves Mattagne, Viki Geunes, Lionel Rigolet, Pascal Devalkenaer parmi les plus connus. Isabelle Arpin se réjouit de participer à cette manifestation qui est pour elle "comme une grande fête de la gastronomie mais également un moyen pour les chefs de se voir tous ensemble", de sortir de sa cuisine, de rencontrer la relève : en effet, les jeunes chefs ayant participé à la finale du concours international San Pellegrino Young Chef 2018 seront également présents. Venus du monde entier, ils présenteront leur plat signature.

Un esprit de fête planera sur Culinaria : depuis 9 ans que l'événement existe, son concepteur Cédric Allard a eu le temps d'affiner la formule pour arriver à un événement à haute convivialité ajoutée dans un décor agréable. Une session musicale avec un DJ viendra clôturer chaque soirée du mercredi au samedi. Pour lui, c'est vraiment "le retour aux sources en mettant les chefs au cœur des festivités, à la découverte de leur vraie nature, dans le plus grand respect de leur talent et dans la reconnaissance de leur métier".

Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger ?

Tous les bons petits plats qui font la renommée des chefs mais aussi des nouveautés qu'ils auront envie de tester ! En plus, toutes les formules permettent de déguster une assiette de fromage de Suisse

© DR De haut en bas et de gauche à droite : un plat de Axel Colonna; Bruno Timperman; Julien Burlat; Isabelle Arpin.



Et boire ?

Du Gin Hendrick's, de l'eau pétillante San Pellegrino, des vins proposés par Vascoet; un accord bières proposé par Leffe, du café Masalto.

Il y a une nouveauté cette année ?

Le dimanche midi, place au brunch ! Les chefs se reposent et proposeront de les rejoindre pour s’asseoir avec eux à de grandes tablées le temps de partager un brunch dominical. Une célébration avec tous les chefs qui participent à la grande aventure Culinaria depuis sa création. Il se présente sous forme de buffet à volonté (45€ ,prix adulte)

C'est où et quand ?

Cette fois, cela se passe au nord de Bruxelles, sur le nouveau site «Key West» de 3500 m², Digue du Canal n°8 - 1070 Anderlecht, il y a un parking sécurisé sur place.

Du 18 au 22 octobre. Avant-Première ce mercredi 18 octobre de 19h à 00h00. Soirées: jeudi 19 octobre de 18h30 à 01h, vendredi 20 octobre de 18h30 à 01h, Samedi 21 octobre de 18h30 à 01h, Le brunch des chefs, le dimanche 22 octobre de 11h30 à 16h30.