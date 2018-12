Et vous, vous vous souvenez de votre première gorgée de bière ?

Boire une bière à Noël, ou en offrir, rappelle que chaque moment, en famille ou entre amis est un symbole de plaisir partagé. A déguster avec sagesse, bien sûr.

Voici des idées et des adresses, dénichées par French-Connect. French-Connect.com c'est une plate-forme web et un média franco-belge qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation, l'intégration et l'emploi des Français en Belgique. Depuis quelques années, nous collaborons d'ailleurs avec cette petite équipe qui sait tout de Bruxelles et de la Belgique pour publier des carnets d'adresses bien pratiques chaque vendredi.

Le bon concept

Belgo Box : Y'a pas mieux pour faire découvrir un pays, que de goûter à ses spécialités ! Pour la Belgique, la bière est l'un de ses chefs-d'oeuvre. Concentrées dans une box, les découvertes gourmandes ne se font pas attendre, on y trouve une sélection de bières issues principalement de micro-brasseries, et d'autres articles d’artisans culinaires comme des confiseries, des biscuits ou encore des Chips.

Un vrai voyage gustatif à travers les bières et une jolie façon de partager "le Belgian Way of Life" avec tout votre entourage (où qu'il soit dans l'Europe, plutôt pratique !). Certainement la bonne idée pour faire plaisir à un homme, parce qu'avouons-le, c'est souvent la panne sèche quand on doit leur trouver un cadeau.

Inutile de chercher bien loin pour la trouver, elle est disponible 24h/24 sur la Boutique Belgo-Box à 39,99 euros

© belgobox



Les bières citadines

Les Bruxelloises

Les Bières de Quartiers : Un projet initié par trois amis (Greg, Vivi et Bruno), chacun sa profession mais une passion en commun, la bière. Du coup, ils se sont mis en tête de produire des bières locales et bruxelloises dont les recettes s’adaptent aux particularités du quartier et ne sont commercialisées que dans la commune en question. On compte la Trois Tilleuls et la Wiener pour Watermael-Boitsfort, la Chasseur Ardennais pour Schaerbeek ou encore la Stockel pour Woluwe-Saint-Pierre.

L’Annexe : Une autre histoire d’amitié (Grégoire et Max) qui a débouché sur un breuvage houblonné. En brassant petit à petit de leur côté, ils ont appris à créer une bière commercialisable. Ils ont commencé avec la « Saison de Bruxelles » en 2017. Puis en approfondissant leurs connaissances en matière de fermentation et de brassage, ils ont décidé de réinterpréter des recettes à l’ancienne pour aboutir à l’Amarilis, une bière fermentée naturellement et au subtil goût de sureau. Leur prochaine ambition, « révolutionner le marché » avec leur prochaine boisson fermentée… A suivre !

19 rue du Métal, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 488 41 14 03

Bière de la Cambre : La brasserie de la Cambre propose 3 bières de l'Abbaye de La Cambre, parmi les plus légères bières d’abbayes belges. Elles sont généreuses en houblon frais et peu sucrées, donc idéalement désaltérantes. Leur mousse est fine et persistante. Une bière qui, en plus, se bonifie avec le temps. Une bière brassée à l’eau pure de la source du Maelbeek, au cœur de la ville.

236 avenue de la Couronne, 1050 Ixelles

Brasserie de la Senne : Une petite brasserie artisanale qui fabrique les bières à l'ancienne non filtrées, non pasteurisées.



565 chaussée de Gand 565, 1080 Molenbeek-Saint-Jean Tél : +32 2 465 07 51

Brasserie Cantillon : La dernière brasserie de la capitale qui fonctionne selon la méthode de la fermentation spontanée. On y trouve également le Musée bruxellois de la Gueuze.

56 rue Gheude, 1070 Anderlecht Tél : +32 2 521 49 28

L’éco-friendly

Léopold 7 : Alors, cette boisson ne fait pas partie des bières bruxelloises, mais elle valait la peine qu’on vous en touche un mot. La Léopold 7 est artisanale et éco-responsable. En effet, son brassage a été étudié de manière à limiter autant que possible les rejets dans une vision durable : pas d’étiquette ni de colle, une optimisation de la gestion des eaux résiduelles, uniquement des produits bio ou encore l’utilisation d’énergie verte. Une bière éco-friendly qui méritait bien d’être mise en avant. Ah oui, on allait oublier de vous parler de son goût, essentiel tout de même : arômes floraux et notes d’agrumes.

17 rue de la médaille, 4218 Couthuin Tél : +32 499 88 89 05

La sociale

100Pap : Lisez « sans pap »… Cette bière (au nom évocateur et à l’étiquette qui l’est tout autant) est une bière dite « engagée » et solidaire créée pour militer pour un accès durable à des logements pour les sans-papiers.

Tél : +32 471 45 28 95

La coopérative

Brasserie Renard : Une microbrasserie située à Grez-Doiceau qui fonctionne sur le mode participatif. Elle produit des bières certifiées bio sur base de recettes originales et à partir de matières premières produites localement! Tél: +32 491 74 36 00

© Les fleurs du malt



Les shops de bières

Notre sélection des meilleures boutiques de bières

Huens : Un magasin atypique qui a des allures de night shop mais qui est pourtant une référence en matière de bières. Une véritable institution où débusquer un incroyable éventail de bières et qui, comme tout night shop, n’est ouvert qu’à partir de 18h ou sur rendez-vous mais ne réveillez pas le propriétaire avant 12h !

3 avenue Adolphe Buyl, 1050 Ixelles Tél : +32 495 21 81 70

Malting Pot : Ce magasin de bières est l’antre de tout amateur de bières artisanales et spéciales. Leur assortiment est impressionnant, les conseils judicieux et l’accueil chaleureux.

50 rue Scarron, 1050 Ixelles Tél : +32 2 646 79 66

Malt Attacks : Une gamme variée et originale de bières artisanales belges et étrangères.

18 Avenue Jean Volders, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 534 96 88

Les Fleurs du Malt : L’antre de la bière artisanale mais aussi un bel assortiment de bières étrangères.

45 avenue du Roi Chevalier, 1200 Woluwe-Saint-Lambert Tél : +32 2 779 16 97

La Manufacture Urbaine : Un lieu d’une énergie folle qui s’est installé dans la région carolo. Un incroyable modèle d’économie circulaire qui met en avant l’authenticité, l’artisanat et la qualité. Un lieu de partage où trouver une épicerie, un restaurant « La Table de la Manufacture », une offre culturelle mais aussi du pain et du café homemade ! Sans compter leur gamme de bières issues du savoir-faire d’un Maître Brasseur qui imagine des blondes, ambrées, noires, de fermentation haute ou basse, légères ou fortes… que des boissons de caractère à partager sur place ou à emporter.

2 rue de Brabant, 6000 Charleroi Tél : + 32 71 30 60 13

>>> Des bonnes adresses de bars sur French-Connect