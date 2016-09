Désormais, on peut manger des frites dans l'avion

Food





Brussels Airlines et le producteur de sauces Devos Lemmens collaborent désormais pour proposer des frites dans les avions de la compagnie aérienne. Celles-ci seront accompagnées de deux des sauces les plus appréciées des Belges : mayonnaise et andalouse.

Depuis le 15 septembre fdernier, tous les passagers des vols européens de deux heures ou plus pourront commander une portion de frites avec sauces. les frites seront cuites au four, pour des questions de sécurité. Le prix de la portion de frites est de 3,50 € et le prix de la sauce (mayonnaise ou andalouse) est de 0,50 €. Une portion, une sauce et une bière vous reviendront à 6,50€

A quand les moules à 10 km d'altitude ?