Le chocolat sera mis à l'honneur dans la capitale du 1er au 15 février.

Grâce au "Chocolate pass", les visiteurs pourront profiter de dix dégustations dans quelque trente chocolateries bruxelloises participantes et bénéficier de réductions dans les musées du chocolat ainsi que sur ses achats, peut-on lire sur le site de Visit.Brussels. La tradition chocolatière de Bruxelles commence en 1912 lorsque Jean Neuhaus invente la praline, dans son établissement de la Galerie de la Reine. Aujourd'hui, la Région bruxelloise compte 32 entreprises spécialisées dans le travail du cacao, la production du chocolat et de produits de confiserie, pour 850 emplois. Par ailleurs, la région capitale répertorie plus de 250 commerces spécialisés dans la vente de chocolats, pâtisseries et autres produits dérivés.

Les chocolatiers sont principalement regroupés dans les quartiers du Sablon, du Mont des Arts, de la Grand-Place et des Galeries royales Saint-Hubert.

Neuhaus, Galler, Godiva, Corné Port-royal, Leonidas, Café-tasse, Wittamer ou encore Laurent Gerbaud font notamment partie des commerces participant à la troisième édition de l'événement tandis que Choco Story Brussels à proximité de la Grand-Place Bruxelles et le Belgian chocolate village à Koekelberg sont les musées dédiés à la fabrication du chocolat.





--> Le "Chocolate Pass", vendu au prix de 5 euros, est disponible au BIP (Brussels Information Point), dans l'Hôtel de Ville ainsi qu'en ligne.