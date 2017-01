Alors que votre tête vous imposerait le régime détox de la rentrée, votre corps, par instinct de survie face à l’hostilité climatique, vous porterait plutôt vers les plats roboratifs d’hiver, parmi lesquels les raclettes, les fondues, etc… Pas facile de trancher … Qui va gagner ? Thé vert contre gruyère ? Kale contre comté ? Raifort ou beaufort ? Jus de citron ou reblochon ? Les bonnes adresses de French-connect.

Faisons-nous juste plaisir, sans culpabiliser, le temps d'un repas : c'est convivial, chaleureux et savoureux. La fondue, c'est fun, et la raclette, c'est cool.





Les raclettes et fondues savoyardes au restaurant

Au Petit Suisse : Certains trouveront la déco un peu clichée, mais en tous cas, elle donne le ton : du rouge, du blanc, des coucous suisses, des vaches, du bois … On y est, pas de doutes : toutes les spécialités sont là également, qu’il s’agisse des raclettes et des fondues, mais également des röstis et autres plats traditionnels moins connus. Les produits sont bons, les prix tout à fait corrects, c’est parfait !

Rue du Postillon 4, 1180 Uccle, +32 (0)2 345 84 24

Le Saint Lambert : c’est une petite brasserie classique, sans prétention, mais bien tenue, qui propose une fondue savoyarde et bourguignonne. Pour une pause réconfortante au calme après ses courses au Shopping center.

Chaussée de Roodebeek 260, 1200 Woluwe Saint Lambert, +32 (0)2 762 54 50

Henri 1er : Ce n’est pas de la grande cuisine, l’accueil n’est pas toujours au top, et vous repartirez avec le souvenir olfactif de la soirée, mais pour une fondue savoyarde avec des copains (plutôt qu’en amoureux), dans une ambiance rustico… rustique, voilà une adresse qui va bien !

Avenue de Messidor 181,1180 UCCLE, +32 (0)2 345 26 29

L'après-Ski de Yves Malinjod : Yves est un grand spécialiste de la fondue/raclette, il organise votre soirée fondue/raclette, pour vos évènements, ou chez vous (à partir de 15 personnes). Il apporte le matériel, la charcuterie et le bon fromage suisse, et la décoration, pour être tout à fait dans l'ambiance ! Il se déplace en Europe.

yves.malinjod@hotmail.com 00352 661 82 40 91





Les fromagers pour une Fondue/raclette à la maison

Catherine : Toujours là depuis 1951, cet établissement revendique le fait d’être une fromagerie « à l’ancienne », avec tous ses côtés positifs : accueil, qualité des produits, qu’ils soient belges, français, suisses, italiens… Le bon fromage a un prix, mais là, c’est clairement la qualité que l’on paye, et pas la réputation, qui n’est pourtant pas galvaudée !

Rue du Midi 23, 1000 Bruxelles, +32 2 512 75 64

La crèmerie de Linkebeek : Ne vous fiez pas à son nom, puisqu’elle se situe dans le quartier Dansaert. Au milieu de la branchitude environnante, cet établissement contraste puisqu’il est plus que centenaire. Ici, on propose des produits traditionnels et artisanaux, beaucoup de fromages belges de petits producteurs, mais vous y trouverez aussi leurs amis suisses ou français pour votre raclette ou votre fondue !

Rue du Vieux Marché aux Grains 4, 1000 Bruxelles, +32 2 512 35 10

Le Plateau du Berger : D’accord, on ne passerait pas des heures dans ce magasin où la température ambiante est inversement proportionnelle à la puissance des effluves de fromages, mais on y restera le temps nécessaire pour se laisser conseiller sur les meilleurs fromages pour son diner ! On est impressionné par le choix pour la raclette notamment, et on en ressort avec un assortiment savoureux. Et on vous prête les appareils !

Chaussée de Waterloo 589, 1050 Ixelles, +32 (0)2 345 34 30

Le Marché des Chefs : Cette adresse de produits d’exception n’est plus réservée depuis déjà quelques années aux chefs : quelle chance ! Son département «Produits laitiers» propose des fromages au lait cru de grande qualité, sélectionnés parmi les meilleurs !

Rue Lens 38, 1050 Ixelles, +32 2 647 40 50

Julien Hazard : Ce passionné vous fera partager son enthousiasme pour des fromages parfaitement affinés … Et pour cause, c’est lui qui s’en charge, ce qui est exceptionnel à Bruxelles! Il saura donc vous conseiller au mieux, parmi les 145 fromages différents qu’il propose, pour un plateau ou nos fameuses raclettes ou fondues ! Prêt des appareils contre caution (pour la raclette, attention, machine version traditionnelle !)

Rue Vanderkindere 137, 1180 Uccle, +32 (0)2 851 89 60

Caseus : Un accueil souriant, un choix satisfaisant de fromages, et on vous prête les appareils à raclettes ou fondue. C’est tout bon !

Rue Vanderkindere 470, 1180 Uccle, +32 (0)2 345 55 30





