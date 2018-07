Nous sommes allés pêcher les adresses de la meilleure croquette de crevettes !



Elle fait la fierté de tout belge amoureux de son patrimoine gastronomique et le bonheur de tout étranger qui découvre cette petite merveille dorée, croustillante à l’extérieur, onctueuse et goûteuse à l’intérieur …

Les crevettes sont grises mais vous allez rosir de plaisir à sa dégustation … à condition d’avoir la bonne adresse !

French-Connect.com nous y aide ! French-Connect, c'est un explorateur urbain entre Paris à Bruxelles, et dénicheur de belles adresses. On y trouve des idées de sorties et même une boutique on line pour des marques Made In France Made in Belgium. Véritable trait d’union entre les belges et les français, French-Connect propose également des offres d’emploi sans néerlandais et des opportunités de networking. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com.

La petite dernière

Fernand Obb Delicatessen : La nouvelle adresse gourmande où manger du belgo-belge. On y teste, entre autres, leur succulente croquette aux crevettes. A la première bouchée, on devine qu’elle est faite maison : une panure fine et surtout beaucoup de crevettes ! Divine !

27 rue de Taminnes, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 771 91 08

La croquette la plus originale

La Manufacture : Tout d'abord, c'est un univers porteur d’une jolie histoire. Tour à tour imprimerie puis siège des ateliers de la Maroquinerie Delvaux, le lieu est devenu, depuis 27 ans, la scène de l'ambiance chic et décontractée d'un vaste restaurant. C'est dans ce décor industriel, qu’on découvre une variante originale et délicieuse de notre croquette nationale. Cuisinée dans une pâte à brick, elle se mêle à des plats traditionnels et aux saveurs asiatiques avec lesquelles jongle la carte. A déguster dans la cour intérieure bordée de bambou dès les premiers rayons de soleil.

12 rue Notre Dame du Sommeil, 1000 Bruxelles (service voiturier gratuit) Tél : + 32 2 502 25 25

La croquette la plus mythique

Le Laboureur : Dans le quartier Dansaert, on ne trouve pas que des jolies enseignes de vêtements. Sur le coin de la rue de Flandre, on trouve aussi un café sans prétention où le chef vous propose depuis des années ses fameuses croquettes crevettes faites maison. Ici, rien n'a changé depuis des décennies dans ce cadre ultra-simple de café de quartier. Dès qu’il fait beau, elles sont encore meilleures en terrasse. Un must !

108 rue de Flandre, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 512 13 82

La croquette classique

Le Royal : C’est la brasserie branchée du quartier mais il faut apprécier le brouhaha pour profiter de sa soirée. Quoiqu’il en soit, on y mange une bonne croquette, originale avec son format plus arrondi que d’ordinaire et panée avec du panko, la chapelure japonaise.

103 rue de Flandre, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 217 85 00

Vismet : Un classique de la capitale. La maison est réputée pour ses crevettes épluchées à la main par la maman du patron…Légende urbaine ou vérité, le résultat est dans l’assiette : le cœur de la croquette est fondant et goûteux. Le reste de la carte est tout aussi alléchant et on se laisserait bien tenter par leur raie pochée. Le lieu nous évoque des airs de cantine chic. Par jour de beau temps, la terrasse est des plus agréables.

23 Place Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 218 85 45



La croquette sur le pouce

De Noordzee : Ici, on mange debout ou dans la rue ou autour du comptoir et on vous appelle par votre prénom quand c'est prêt. Quand il fait beau, ça se bouscule. Mais rien ne décourage l’amateur de croquette crevettes ! Si par malheur, elle venait à manquer, vous pourrez toujours vous rabattre sur leurs délicieux poissons à la plancha.

45 rue Sainte Catherine 45, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 513 11 92

62-64 rue du Luxembourg, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 280 05 00



La croquette conviviale

Beaucoup Fish : Un nom qui ne trompe pas ! Ici le poisson est adulé et préparé dans tous ses états. La décoration est simple et efficace : tables en bois et comptoir en marbre sur fond vert bouteille. Le plus de l’adresse, une carte qui change en fonction des différents arrivages. Les croquettes crevettes sont bien entendu faites maison. A deux pas du piétonnier, cette adresse a plus d’un argument pour secouer vos papilles.

2 rue Van Gaver, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 218 64 20

Et à la mer ?

