Pour le réveillon, ce sera gastronomie française au programme de l'ISS.

Loin, très loin de leurs proches, les six occupants de la Station spatiale internationale (ISS) vivront les fêtes dans l'espace. Et pas question de se nourrir des traditionnelles préparations lyophilisées de la Nasa. Ce soir, c'est la gastronomie française qui s'invite à bord. L'astronaute Thomas Pesquet a justement dévoilé le menu du réveillon de Noël dans une vidéo...

Les bons petits "plats" ont été concoctés par le chef étoilé Thierry Marx, en partenariat avec l'Agence spatiale française. En entrée, ce sera donc de la langue de bœuf façon Lucullus (c'est à dire un feuilleté de fines lamelles de langue fumée avec de la mousse de foie gras). "C’est un plat que cuisinait ma grand-mère quand j’étais petit, que j’ai souhaité retrouvé à bord de l’ISS pour me rappeler un peu mon enfance", explique Thomas Pesquet. En plat de résistance, les astronautes dégusteront du poulet de Bresse au vin jaune et morilles : "Un plat traditionnel du Jura qui est aussi un de mes plats préférés sur Terre et qui me fera penser à ma famille une fois que je le dégusterai dans l’ISS et que je partagerai avec mes collègues", se réjouit l'astronaute français. Quant au dessert, il s'agira d'un pain d'épices aux pommes car "c’était un de mes desserts préférés quand j’étais petit. Cela me permettra d’être en pensée avec ma famille, à défaut d’être présent lors de la réunion de famille". Évidemment, les mets ne seront pas dégustés comme sur Terre, mais le goût y sera !