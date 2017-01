Véritable réchauffe-cœur, la choucroute est un des plats les plus populaires qui se puisse concevoir lorsque le thermomètre descend comme il le fait pour l’instant.

Nos amis liégeois ne s’y trompent pas, qui en ont fait le mets incontournable du jour de l’an. Une situation d’autant plus paradoxale que dans les faits, la choucroute n’est jamais aussi délicieuse qu’en plein milieu du mois d’août, lorsque le chou nouveau arrive sur le marché, comme le veut la tradition alsacienne.

Ceci n’empêche pas de consommer ce plat de roi en toutes saisons à l’ombre de la cathédrale de Strasbourg mais également partout où nos amis alsaciens ont eu la bonne idée de jouer le rôle de missionnaires gourmands.

Et dans ce registre, Paris compte quelques adresses qui méritent le déplacement.

Entre ces fêtes, j’ai ainsi eu l’occasion de redécouvrir une véritable institution situé quasi sur la place de la République, à savoir l’incontournable Jenny.

Attention, que l’on ne s’y trompe pas : Jenny n’est pas un prénom féminin mais bien le nom de famille du fondateur, Paul Jenny, qui était arrivé à Paris à l’occasion de l’exposition Coloniale de 1932. Il avait décidé d’y exploiter au départ une vaste weinstub dont le succès allait être tel que dès l’expo terminée, il allait se porter acquéreur du local qui porte encore son nom et qui reste un temple de l’alsacitude à Paris.

Fortune faite, Paul Jenny cède son affaire quatre ans seulement après son ouverture à un autre Alsacien, Jean-Baptiste Fleck.

Entre-temps, le fondateur avait eu l’idée géniale de commander à un autre Alsacien encore, l’artiste Charles Spindler, un somptueux décor de marqueterie qui, aujourd’hui encore, mériterait à lui seul que l’on pousse la porte du local.

Lorsque le troisième propriétaire, Charle Bayer, tout aussi alsacien, prend les rênes de l’affaire en 1953, il ne souhaite pas être en reste avec ses prédécesseurs. Il décide, lui, de compléter le déjà très beau cadre avec de splendides boiseries et sculptures en chêne massif qui achèvent l’ensemble de manière remarquables.

Mais vous l’imaginez bien, si je vous parle ici de cette très belle adresse dans tous les sens du terme, c’est aussi et surtout pour l’excellence de sa table.

C’est l’on mange très bien ici, dans le plus pur esprit des grandes brasseries alsaciennes de Paris.

Ainsi, à commencer par la fraîcheur insolente des magnifiques fruits de mer issus d’un banc d’écailler dont le débit impressionnant est la meilleure garantie de qualité. Pour ne prendre que les huîtres, toutes proviennent des meilleurs producteurs, qu’il s’agisse des Gillardeau, Cadoret, Barrau et autres Tatihou…

Toutes les formules de dégustation sont envisageables, de la simple dégustation apéritive jusqu’à l’impérial plateau prestige, avec homard et tourteau (80 € PP).

Mais au-delà de ces petites merveilles maritimes, l’autre cheval de bataille de la maison est bien entendu la choucroute. Très longtemps élaborée dans les caves mêmes de la maison, sa production se fait aujourd’hui dans une unité extérieure, les voisins s’étant lassés de l’odeur prenante de cette petite industrie…

La recette en est néanmoins inchangée depuis les origines et les préparations envoyées par le chef Luis Ribeiro Joao restent de véritables petits chef-d’œuvre gustatifs.

De la déjà très sympathique Chez Jenny (23 €), en passant par la Strasbourgeoise (28 €) jusqu’à la somptueuse Royale (28 €), arrosée de crémant d’Alsace et accompagnée, en plus, d’un robuste et spectaculaire jambonneau, voici bien une offre des plus séductrices pour l’amateur que je suis.

Toutefois en marge de ces choucroutes terrestres, Jenny propose également une magnifique et aérienne choucroute de la mer (28 €), garnie de saumon, haddock, filet de bar et crevettes roses, relevée d’un magnifique beurre blanc.

Mieux encore, la choucroute Royale de la mer (45 €), se voit ajouter un demi-homard délicieusement flambé au marc de gewurztraminer…

Lors de mon passage, je dois bien confesser avoir craqué pour cette magnifique proposition qui fut plus qu’à la hauteur de nos attentes, le poisson et le homard constituant une très belle alternative aux charcuteries habituelles, si tentantes soient celles-ci.

Alors avec, pour se commencer, quelques huîtres et, pour se terminer une très goûteuse omelette norvégienne flambée au Grand Marnier et un café alsacien (relevé de marc de gewurztraminer, voici bien repas d’entre-fêtes qui fut à la hauteur de mes attentes et qui me pousse à chaudement recommander l’établissement…

Ceci aussi bien pour sa table que sa cave, riche en beaux flacons alsaciens mais également pour la gentillesse et l’efficacité de l’équipe du directeur Emmanuel Coussen.

Chez Jenny, 39 boulevard du Temple à 75003 Paris. Tél. +33. (0) 1.44.54.39.00. www.chez-jenny.com Ouvert sept jours sept de 12h à 22h, le vendredi et le samedi jusqu’à 1h.