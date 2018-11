Food Rebaptisée The Mastercooks of Belgium, l’Association des Maîtres Cuisiniers de Belgique présente son nouveau guide 2019

Créée en 1980 sous l’impulsion de Pierre Romeyer, Jacques Deluc, Pierre Wynants et Roger Soevereyns, l’Association des Maîtres Cuisiniers de Belgique regroupe la crème des meilleurs spécialistes des fourneaux de notre pays.

A l’origine imaginée comme une sympathique amicale au service de ses membres, cette assemblée est devenue, au fil des années, une véritable machine de guerre axée autant sur la communication que sur la défense du métier de restaurateur.

Sous l’impulsion de son actuel président, Frank Fol, qui l’a fait entrer de plain-pied dans le XXIème siècle, l’association, rebaptisée "The Mastercooks of Belgium afin de se donner une envergure encore plus internationale, a multiplié, au cours de cette dernière décennie, les initiatives destinées à assurer la promotion du remarquable savoir-faire de nos meilleurs professionnels de la gourmandise.

Parmi les faits les plus marquants de ces Mastercooks, on signalera la sortie toute récente du guide The Belgian Taste, en fait l’édition du répertoire 2019 de l’association.

