La Française Christelle Brua est la première femme à être consacrée mardi meilleure pâtissière de restaurant au monde par l'association Les Grandes tables du monde, qui réunit 174 établissements sur la planète





C'est une récompense qui compte, imaginez : meilleure pâtissière (de restaurant) du monde entier ! Et c'est avec beaucoup d'émotion que Christelle Brua a reçu son trophée à Marrakech où s'était réunie l'association des Grandes tables du monde. Créée en 1954, l'association réunit aujourd'hui 174 établissements, répartis dans 25 pays et présents sur cinq continents liés par la volonté de "proposer une expérience gastronomique et sensorielle unique".

Christelle Brua, originaire de Moselle travaille depuis 2003 au Pré Catelan, le restaurant 3 étoiles du chef bien connu Frédéric Anton, qu'elle a rencontré en 2000 lors d'une réception. Elle est aujourd'hui une des rares femmes en France à obtenir ce titre et une des rares à être la chef pâtissière d'un restaurant trois étoiles.

"Christelle Brua a réussi à se créer une identité forte, reconnaissable entre mille, qui inspire aujourd'hui toute une génération de chefs", a souligné David Sinapian, président des Grandes tables du monde lors du 64e congrès. Son dessert fétiche: la pomme en sucre soufflé, crème glacée caramel, cidre et sucre pétillant.

Restaurateur de l'année

Au cours de cette même édition le chef français Paul Pairet, 54 ans, fondateur en 2012 du restaurant Ultraviolet à Shanghaï (également trois macarons), a été récompensé par le prix de restaurateur de l'année. "Il propose une plongée immersive, multiforme et virtuose dans son imaginaire. Sons, images, décors, odeurs, les sens sont excités, aiguisés, échauffés, au service d'une seule cause, celle au centre de sa pratique : la cuisine", souligne Les Grandes tables du monde.

Sommelier du monde

Denis Courtiade au Restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris a reçu le prix du meilleur directeur de salle du monde et Giorgio Pinchiorri à l'Enoteca Pinchiorri à Florence a été élu le meilleur sommelier du monde.