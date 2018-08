Le chef multi-étoilé est décédé. Retour sur sa recette devenue iconique.

Joël Robuchon, le cuisinier aux 32 étoiles au Guide Michelin est décédé lundi matin à l'âge de 73 ans à Genève des suites d'un cancer qui l'a tenu à distance des cuisines pendant de nombreuses années.

Le célèbre restaurateur était un pionnier de la "Nouvelle cuisine" et détient le plus important palmarès de l'histoire de l'art culinaire, côtoyant les plus grands de ce milieu, tels qu'Alain Ducasse, Marc Veyrat et Eugénie Brazier.

Il est devenu célèbre, grâce, notamment, à sa recette de purée de pommes de terre, souvent citée par les grands chefs comme un exemple du genre.

La recette de la purée de pomme de terre de Joël Robuchon

Il vous faut :

1kg de pomme de terre de variété ratte

200 à 250 grammes de beurre

25 cl de lait entier

Du gros sel

Les étapes à suivre :

*Recouvrir les pommes de terre d'eau froide, salez, et laissez cuire les pommes de terre 30 minutes

*Les peler chaudes.

*Les passer au moulin à légumes

*Déssécher la purée de pommes de terre en mettant la casserole sur un feu très doux et en la remuant avec une cuillère en bois

*Incorporer le beurre, ensuite le lait chaud petit à petit

*Poivrer, et servir rapidement