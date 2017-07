Food En ce 4 juillet, on se concocte un Club Sandwich dans les règles de l'art américain.





INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)

1 pain blanc au levain

2 tomates, coupées en fines tranches

8 feuilles de salade iceberg, coupées en fines lanières

4 petites tranches de Gruyère

8 petites tranches de poitrine de porc au miel (environ 1/2 cm d’épaisseur)

2 avocats, coupés en fines tranches

4 “l’œuf parfait”

4 jeunes oignons hachés

Mayonnaise (la mayonnaise américaine Hellmann’s qui existe depuis 1913 a un goût au top pour cette recette!)

poivre et sel





Poitrine de porc au miel (il est préférable de cuire la poitrine au préalable)

1 belle poitrine (environ 1kg)

1 cuillère à soupe d’huile d'olive

poivre

3 gros oignons rouges

3 cuillères à soupe de miel

2 cuillères à café de cumin moulu

1 piment rouge, épépiné et haché





PRÉPARATION

Poitrine de porc :

Préchauffez le four à air pulsé à 180°C. Faites une belle entaille dans la peau de la poitrine d’environ 3 mm de profondeur. Placez la poitrine avec la couenne vers le haut dans un plat de cuisson avec grille d’égouttage. Enduisez-la d’huile d’olive et assaisonnez avec du poivre du moulin et un peu de gros sel marin.

Faites cuire la poitrine de porc pendant 1 heure. Ensuite, sortez-la du four et arrosez-la de jus de cuisson. Remettez-la dans le four et faites cuire pendant encore 1,5 heure. À présent, arrosez la poitrine de jus de cuisson toutes les 20 minutes.

Pendant ce temps, coupez l’oignon en rondelles et ajoutez-le au jus dans le plat de cuisson. Ensuite, mélangez le miel avec le cumin et le piment et enduisez la poitrine de porc de ce mélange. Maintenant, vous pouvez augmenter la température du four à 200°C. Laissez cuire la poitrine encore 35 minutes. Pendant ce temps, enduisez-la encore plusieurs fois jusqu’à l’obtention d’un beau glaçage doré. Ensuite, sortez la poitrine du four et laissez reposer 10 à 15 minutes.





“ L’œuf parfait” :

Préchauffez le four à air pulsé à 180°C. Placez l’œuf sur une plaque à griller et faites cuire pendant 65 minutes. Sortez l’œuf du four et ouvrez-le doucement dans un petit bol.





Club sandwich :

Coupez 3 tranches épaisses de pain au levain et grillez-les. Vous pouvez parfaitement utiliser un grille-pain classique.

Vous préférez la poitrine chaude ? Dans ce cas, vous pouvez en faire cuire quelques tranches pendant environ 20 minutes avec l’œuf.

Lorsque tout est cuit et chaud, prenez une tranche de pain et garnissez-la de mayonnaise. À présent, préparez le sandwich. Commencez par quelques fines tranches de tomates, une fine couche de salade iceberg et une tranche de gruyère. Par-dessus, le deuxième toast, une fine couche de mayonnaise, une petite tranche de poitrine de porc, quelques fines tranches d’avocat, “l’œuf parfait” et un peu de jeunes oignons. Poivrez et salez le tout et recouvrez le sandwich du dernier toast. Piquez l’ensemble avec un beau bâtonnet et régalez-vous !





