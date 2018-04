The Fork, c'est une plate-forme de réservations en ligne de restaurants qui a pignon sur rue en Belgique. Chaque année, elle lance un festival de la gastronomie appeléeen 2018 "Pop Days". le but : encourager à changer ses habitudes, à pouvoir s'offrir un restaurant en principe au-dessus de ses moyens et découvrir le savoir-faire des restaurateurs belges. En moyenne, les Belges dépensent 36.57€ par couvert lorsqu'ils vont au restaurant d'après des chiffres compilés par TheFork par rapport aux clients passant par sa plate-forme)

Cette année, plus de 80 restaurants sont repris sur le site The Fork et offrent la possibilité d'une addition allant moins 40 à moins 50% de son prix. Parmi eux, 5 restaurants (situés à Bruxelles) qui proposent une belle terrasse : L'Atelier de Willy, Artisauce, La Crèche des Artistes-Canal, Bo Bo Bun et Bar BQ