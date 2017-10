Food Le guide Gault & Millau Belgique a lancé un nouveau projet, appelé POP. POP, c'est l'abréviation der "Restaurant populaire" et cela recouvre une sélection d'adresses accessibles "où l'expérience et le concept occupent une place centrale".





La première sélection des restaurants Pop (177 déjà !) se trouve sur le site Gaultmillau.be et on peut y trouver des restos préparant des burgers gourmets de qualité, des restaurants italiens originaux et tendance, des bars à cocktails ou à vins qui proposent une sélection de mises en bouche, des tapas gastronomiques, etc.





Sur quel critère les POP deviennent-ils des POP ?

L'évaluation des restaurants POP est différente des autres restaurants Gault&Millau traditionnels. Ces adresses sont visitées par une équipe spéciale d'inspecteurs 'POP'. Ils fondent notamment leur jugement sur les critères suivants :

- Le cadre du restaurant est-il sympa et/ou y règne-t-il une ambiance branchée?

- Une attention particulière est-elle accordée à l'expérience et/ou l'interprétation du concept?

- Le restaurant est-il accessible à tous (sans dresscode particulier ou autre obligation)?

- Le restaurant présente-t-il un bon rapport qualité/prix?

- Est-il possible d'y manger relativement rapidement?





Pop of the Year Award

Enfin l'institution gastronomique a décidé également de décerner le prix POP of the Year. Il s'agit de l'adresse qui, selon l'équipe d'inspecteurs POP de Gault&Millau, a proposé le meilleur concept 'POP' de l'année dans sa région.

Les prix seront remis le 13 novembre prochain à l'occasion de la présentation du guide des restaurants.

Voici les 3 finalistes par région:

Flandre : Koks & Tales – Hasselt ; Bar Palmier – Anvers ; Greenway – Gand

Bruxelles : Alfons Burger; Nona Pizza; Dam Sum

Wallonie : Twenty Buns – Mons ; Pépite – Namur ; Les Gamines – Saint-Hubert