La boisson dorée qui remplace le café...

Si la malbouffe a toujours de beaux jours devant elle, se concentrer sur une vie saine est de plus en plus tendance. Ainsi, de « nouvelles » modes « healthy » font leur apparition jour après jour. La dernière en date : le golden latte. Son nom, il le doit au curcuma qui lui donne cette couleur or. Associé à des épices réchauffantes comme la cannelle, le poivre ou encore le gingembre, ce lait ocre possède des vertus antioxydantes. Et beaucoup de « foodies » ont adopté le breuvage pour remplacer le café et le chocolat chaud.

Cette boisson détox savoureuse qui fait fureur sur Instagram existe en réalité depuis longtemps. En Inde, elle est utilisée dans la médecine traditionnelle pour la digestion. Et comme on parle beaucoup du curcuma pour ses vertus miraculeuses, il n'est pas étonnant que ce lait doré soit désormais adopté par le monde occidental.

Comment le préparer ? La recette est très simple. Il suffit d'associer du lait végétal (d'amande, de soja ou de coco) avec du miel, du curcuma moulu, de la cannelle, une pincée de poivre ou du gingembre. Le tout doit être porté à ébullition dans une casserole et puis versé dans la tasse. Naturellement sucrée par les épices et le miel, cette boisson chaude est plutôt agréable en hiver et renforce les défenses immunitaires.