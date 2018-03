Et pour savoir où acheter du bon pain au levaiin, on visite le site indépendant spécialisé dans le recensement des bonnes boulangeries, Tartine et Boterham

Vous vous êtes probablement déjà demandé pourquoi le pain au levain revient dans les étalages des boulangeries. La raison tient d’abord dans son goût. Le pain au levain est souvent plus suret, sa croûte est généralement plus croustillante et ses arômes beaucoup plus développés qu’un pain à la levure. Le pain au levain revient également au goût du jour pour ses qualités nutritionnelles. Le levain est un mélange de farine et d’eau qui, après avoir fermenté plusieurs jours, donne une sorte de pâte, liquide ou solide. Cette pâte permet au pain de lever, c’est un agent naturel de fermentation.

« Le pain au levain est par exemple meilleur pour la digestion qu’un pain à la levure », confie Cristina Manea, conseillère en nutrition. « Lors de la fermentation, le levain digère certaines bactéries, dont les acides phytiques, pas toujours idéales pour notre organisme. Tout en digérant ces bactéries, le levain apporte également plus de vitamines et de minéraux. »





Le pain à la levure n’est pas forcément mauvais pour la santé

Pour faire un pain au levain, certains boulangers pétrissent d’ailleurs beaucoup moins leur pâte que pour un pain à la levure. « Au moins on pétrit, au moins on développe des agents inflammatoires ou irritants », poursuit Cristina Manea.

Autre raison du succès du pain au levain : la conservation. « Un pain au levain peut se conserver parfois une semaine, contre deux à trois jours pour un pain réalisé à base de levure. La mie sèche beaucoup moins vite, elle est aussi souvent plus dense. » Le pain au levain revient au goût du jour mais n’est pas une mode : il est réalisé depuis la nuit des temps. La majorité des pains en Belgique sont toutefois réalisés à base de levure, une sorte de champignon (les petits cubes bleus des supermarchés). Ne vous trompez pas : un pain à la levure n’est pas forcément mauvais pour l’organisme. Tout dépend notamment de la farine utilisée. Dans tous les cas, mieux vaut acheter un pain réalisé avec une farine sans additifs, beaucoup plus sain pour la santé.

