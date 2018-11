Cinq ans de success story pour le concept de Valérie Lepla qui propose toute la journée des pistolets gourmands qui affolent les papilles.





On aime vraiment bien Pistolet Original, ce concept lancé par une passionnée de food, de bons produits et de belgitude... qui ne trouvait pas vraiment cette joyeuse trinité dans les fast-foods ou les plats à emporter à Bruxelles.

Il y a cinq ans tout juste, Valérie Lepla se lançait alors un pari : ouvrir un lieu du midi qui mettrait en valeur le fameux pistolet si rond, si belge et si populaire, fourré de très bonnes choses aux résonnances là aussi du plat Pays. L'objectif étant également de ne servir que du bon, de saison et de la qualité. Les pains sont ainsi fournis par Yves Guns.

C'était parti pour une success story et des pistolets crevettes grises, américain préparé, haché pickles, fromage blanc radis et oignons, gouda et salade de chicons, croquette aux crevettes grises, boulettes mayonnaise, boudin de Liège, ... Des "sandwiches" à déguster chauds ou froids, à emporter où à manger sur place, accompagnés de boissons belges également pour la plupart comme les bières de micro-brasseries. Aux côtés de ces diables de pistolets, apparurent des soupes, des salades, des hamburgers 100% homemade, des desserts, bref toute une carte gourmande qui a attiré très vite les touristes en recherche d'authenticité et d'originalité mais aussi les Belges heureux de voir ce petit pain mis ainsi à l'honneur. Un lieu au Sablon, un autre à Schuman (fermé depuis) puis une autre enseigne dans l'îlot Sacré consacrèrent le succès de Pistolet Original.

Et à chaque saison, Valérie a depuis le début, eu la bonne idée de faire participer les grands chefs belges à ses menus pour un petit pain éphémère et gourmand. L'idée était simple : un pistolet et... carte blanche pour lui associer ce qui fait la signature du chef dans sa cuisine. Patrick Vandecasserie, Stefan Jacobs, Lionel Rigolet, Giovanni Bruno, Gerald Watelet, Sofie Dumont, Christophe Hardiquest, David Martin, Peter Goossens, Hendrick Dierendonck s'y sont collés, ravis de ce nouveau support ludique qui met en avant les produits de saison et leur cuisine gastronomique.

Un bon Gaulois à la volaille et au canard

© Pistolet Original



Une bonne habitude qui continue et en cette période de pré-fêtes : c'est Eric Martin, chef du restaurant Lemonnier à Lavaux-Sainte-Anne qui a créé une recette de saison. Le "Gaulois" est un pistolet burger à base de volaille et de canard confit, céleri rave dégorgé au gros sel, salade romaine et mayonnaise truffée.

A découvrir à la carte depuis ce 12 novembre, en plus de tous les autres. Une occasion de plus de redécouvrir Pistolet original au Sablon (Rue Joseph Stevens 24) ou dans les Galeries (rue des Bouchers 44) à Bruxelles.

Pour fêter ses 5 ans, Pistolet Original a également rassemblé les chefs et fournisseurs qui l'ont accompagné depuis le début.