L'entreprise vise les voyageurs qui auraient une grosse envie de pizza en un temps limité. Pour le moment, ces distributeurs rencontrent un beau succès au Royaume-Uni et en Italie (oui oui). Si l'expérience est concluante, elle devrait s'étendre à toute la Belgique.

Evidemment, il faudra aller jusque-là, cela reste moins pratique que les livraisons à domicile. Mais après une longue soirée arrosée, rien ne vaut un petit casse-dale à 3h du matin. Des distributeurs existaient déjà en Belgique mais fournissaient des pizzas faites au préalable par un pizzaïolo. La nouveauté ici est que la pizza est entièrement produite et cuite dans le distributeur.

vient de s'installer en Belgique et plus précisément dans la gare de Malines (province d'Anvers). Le premier distributeur de pizza automatisé propose aux clients de choisir leurs ingrédients. Trois minutes chrono, et la pizza est prête, toute chaude sortie du four. Rien de fou cependant. Seulement quatre recettes peuvent être sélectionnées. Mais elle sera "fraîche": vous verrez la pâte être pétrie, étalée, garnie et cuite...