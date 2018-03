La "Pink lettuce" rend fou les Instagramers food du monde entier.

Pas de colorant, que de la pigmentation naturelle ! Les initiés l'appellent la "laitue rose" ou la "Rose du Veneto", en rapport avec sa région d'origine, le Veneto en Italie. Bien qu'elle ressemble à une laitue traditionelle, il s'agit en réalité d'une sorte de radicchio, célèbre légume italien amer et variante de la chicorée.

Sa délicate couleur a séduit les Américains qui se sont lancés dans la culture du légume en Californie, Pennsylvanie et dans d'autres états. Depuis un an maintenant, on commence à en trouver sur les marchés et dans des restaurants renommés. Sur le site de New York eater, on peut d'ailleurs remarquer l'engouement que porte cette salade spéciale. Les tables "in" de New York la proposent à toutes les sauces et elle est déjà considérée comme la "salade du millénaire" par les spécialistes culinaires.

Son goût est délicat, doux et accentué d'une légère touche d'amertume. Elle ne pousse cependant qu'en hiver et au début du printemps.

Sur Instagram, elle apparaît sous le nom de "radicchio del Veneto" et "pink lettuce". De la cuisine à la photo, elle inspire de nombreux artistes.

Avec l'arrivée du printemps, ce joli légume nous donne des furieuses envies de salades composées ! Reste plus qu'à demander à votre épicier italien préféré de lui demander d'en importer...

Certains artistes comme Sarah Philips l'apparentent à une fleur, réalisant de magnifiques compositions florales.

Et voici quelques idées de salades :