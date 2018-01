C'est un coup de tonnerre dans le petit monde de la gastronomie belge. Notre pays ne compte en effet plus, et de manière plutôt incompréhensible, que deux établissements siglés trois étoiles : Hof van Cleve à Kruishoutem et Hertog Jan à Zedelgem. Ce dernier a connu une ascension fulgurante puisque le duo Gert De Mangeleer-Joachim Boudens a décroché sa première étoile en 2005, la deuxième en 2009 et la troisième en 2011.

En décembre 2018, ils ont décidé de fermer les portes de leur splendide maison Hertog Jan à Loppem dans la proche banlieue de Bruges. Selon les déclarations des deux chefs dans le quotidien « Het Nieuwsblad », ils préfèrent « arrêter au sommet d'autant que nous avons envie de voir grandir nos enfants et profiter un peu plus de la vie. »

Cela ne les empêche pas de nourrir de nouveaux projets comme l'ouverture d'un bistro gastro LESS by Hertog Jan. Néanmoins, pour la gastronomie belge, la perte d'un resto trois étoiles confirme que les temps ne sont pas au beau fixe. Même si certains établissements piaffent d'impatience et mériteraient de décrocher cette fameuse troisième étoile. Afin que Hof van Clève ne se sente pas tout seul...