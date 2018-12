L'alternative au foie gras concocté par le groupe d'action dans l'intérêt des animaux depuis 10 ans est de plus en plus apprécié en Europe.





GAIA a mis cette année sur le marché 500.000 boîtes de Faux Gras, contre 355.000 l'an dernier, à la suite de l'augmentation des ventes en France, indique jeudi l'organisation de défense des animaux. Cette alternative au foie gras, respectueuse des animaux est ainsi exportée vers l'Espagne, les Pays-Bas, la Polynésie française et Tahiti.

Le groupe a mis en vente ce produit pour la première fois il y a 10 ans et les ventes augmentent depuis chaque année. "Cela montre que de plus en plus de gens s'opposent à la souffrance animale s'ils ont une alternative", souligne Ann De Greef, directrice.

Bio et vegan

L'an dernier, l'organisation a vendu 240.000 exemplaires en Belgique et 115.000 en France et aux Pays-Bas. Gaia utilise les bénéfices des ventes pour ses campagnes contre le foie gras.

La composition du Faux Gras est transparente, vegan et bio. la recette a été créée pour lutter contre le gavage des oies et des canards. Dans ce produit, on trouve : de la levure alimentaire bio, de l'eau, de l'huile de coco, de l'amidon de pomme de terre bio, de la pulpe de tomates bio, du champagne bio (2 %), de l'huile de tournesol bio, une protéine de tournesol bio, du sel marin, une pincée de truffe bio (1 %),et des épices bio (0,18 %) : coriandre, cannelle et clou de girofle, selon le site.