Les burgers sont de plus en plus variés et Bruxelles propose une offre pléthorique et pleine d'originalité. Alors que le dernier Ellis Burger a enfin ouvert sur la place Flagey à Bruxelles, voici qu'arrive la fête nationale américaine. Deux bons prétextes pour aller manger en famille des hamburgers au goût délicieux.





Ellis Gourmet Burger

© DR L'actualité du burger cet été, c'est Ellis Gourmet Burger qui vient d'ouvrir place Flagey. Ce que l'on aime chez cette enseigne, c'est que la qualité est toujours au rendez-vous et donc le monde et donc la multiplication des restaurants qui sont tous différents !

Le cofondateur Thierry Canetta est un vrai passionné des burgers (il peut en manger jusqu'à 7 dans une semaine!) et des beaux endroits qu'il cherche sans relâche. Quand il en a trouvé un, le but est de ne pas pervertir le lieu pour le transformer en un lieu impersonnel "de chaîne". Ainsi à Flagey, l'ancien Epaulé Jeté (et son architecture Art déco) est donc devenu un Ellis Burger, au design épuré blanc crème et bois, l'escalier en courbe a été conservé et bien évidemment la terrasse est grande ouverte sur la place. Il devrait devenir le vaisseau amiral de la marque et a d'ores et déjà fait le buzz en offrant des milliers de hamburgers pour son ouverture, jeudi 29 juin !

Côté cuisine, Ellis Burger continue ses collaborations avec des chefs pour des Signature Burgers qui devraient faire plaisir aux grands amateurs pour changer des Classic ou même des Veggie Burgers. On aime la collab devenue amitié entre Ellis et le boucher Hendrick Dierendonck (Le MeatLover est conçu avec la viande Dierendonck) avec qui Thierry Canetta a mis 1 an et demi à fabriquer le Ellis Special 2.0 burger bientôt à la carte ! A goûter après s'être mis en appétit avec les trop bonnes petites moules passées à la friture proposées pour l'été. Plus light : la boisson à la pastèque pour cet été, avec ou sans gin.

Place Flagey - 1050 Ixelles & place Ste-Catherine & place Flaey. ellisgourmetburger.be





Cowfish Burgers

Le Cowfish Burgers propose 7 sorte de pains et garnitures différents (aussi divers que de l'aïoli à la truffe, du guacamole, du reblochon, de la tapenade de cèpes... ou du tradi aussi). On choisit déjà cela et ensuite on complète avec de la viande, du poisson, de la volaille ou du veggie selon ses préférences. Le boeuf est de qualité et poisson et poulet ne sont pas panés et frais. Et les frites sont maison.

Rue du Pépin, 39 - 1000 Bruxelles. www.cowfishburgers.be





L'Amour fou

C'est le premier restaurant bruxellois à avoir osé proposer une carte de burgers « gourmets », c'était il y a 5 ans. A cette époque, le burger n'avait pas encore la réputation dans le vent qu'il a maintenant ! Un choix assumé par les patrons qui reprenaient ce bar bien connu dans le paysage de la place Fernand Cocq. Il a rapidement séduit une cohorte de gourmands devenus des habitués d'un lieu devenu à nouveau hype. Et c'est toujours l'une des meilleures adresses de burgers de Bruxelles dont on parle. On peut réserver en terrasse et guettez les promos sur la page facebook, régulièrement, il y a un burger gratuit pour un acheté.

Chaussée d'Ixelles 185, 1050 Ixelles. www.lamourfou.be





Be Burger

© Sur la Page Facebook de Be Burger Ouvert en 2015 à Zaventem, Be Burger a fait rapidement des petits à Stockel, à Waterloo et non loin de la place du Luxembourg. Parce que les deux entrepreneurs à la base de cette jolie enseigne qui ne se la joue pas USA ont préféré penser "Belgique" pour l'origine des ingrédients et "belgitude" pour la façon créative de cuisiner, les sauces, et l'ambiance : Statue de la Liberté, passe ton chemin, place à l'Atomium. C'est très bon et les restos ont eu tôt fait de convaincre les ados qui en font leur stamcafé à Stockel notamment !

Infos et adresses ici.





Le Hard Rock Café Brussels

Depuis 45 ans, le Hard Rock Café propose des menus typiquement américains (par leur taille XXL aussi) dans un décor totalement rock fait de guitares iconiques, de T-shirts de légende ou encore de photos dédicacées et autres disques d'or. C'est un fait, on pense à y aller quand on est touriste dans une grande ville mais moins quand on habite la ville en question ! Pourtant, le Hard Rock Café Brussels est intéressant : 500 m² de souvenirs rock & folk dans une maison du 16e s. sur la Grand Place !

Il faut être muni d'un solide appétit pour venir à bout d'un de ces burgers (surtout si on l'accompagne d'un délicieux cocktail... géant), mais les propositions très variées permettent de faire le choix tip-top et gourmùand qui vous aidera à terminer !

Grand-Place 12a - 1000 Bruxelles





Le Chicago Café

Mais que l'on aime cette cantine de la rue de Flandre ! Un ancien magasin de meubles accueille depuis fin 2014 un vaste restaurant entre design et brol, comme le patron de l'Houtsiplou de la place Rouppe sait faire. Au menu, de la diversité: entre les croques, les quesadillas, les tartes, les burgers et quelques salades on n'arrive plus trop à faire un choix. Sachez juste que les burgers sont goûteux, à défaut d'être... légers ! Sinon, pour les brunchs du dimanche, ça marche aussi très bien, surtout avec l'espace kids conséquent qu'abrite ce resto du centre.

Rue de Flandre, 45 – 1000 Bruxelles. www.chicagocafe.be





Le Manhattn's Burger

© Sur la Page Facebook de Manhattn's Burger Les frères Vandermeulen avaient un objectif en créant ce concept : que les clients du Manhattn's Burgers aient l'impression d'être plongé en plein coeur de New York dès l'entrée du restaurant. Et le pari est plutôt réussi. Les murs sont tapissés de dessins dans les tons jaune et noir qui représentent les Etats-Unis, que ce soit par des personnages ou des paysages. Le comptoir en bois, les briques, les lumières, le panneau de présentation façon B roadway , tout vous fera voyager outre-Atlantique.

Un vaste choix de hamburgers est proposé. Impossible de ne pas trouver son bonheur, y compris pour les végétariens. Très goûteux, agréablement présentés, ces mets so american vous mettront en appétit. Tout ce qu'il vous faudra faire, c'est attendre que le buzzer sonne pour pouvoir les déguster. Rendez-vous Avenue Louise ou près de la Bourse.

Plus d'infos : www.manhattns.com/





Burger Republic

On aime bien la philosophie de ce petit établissement de burgers au début de la chaussée de Vleurgat lancé par des amis qui adoraient les petits pains mais voulaient leur-truc-en-plus-à-eux. Ils se sont alors simplement focalisés sur la qualité des produits : du boeuf 100 % black angus irlandais, du pain artisanal, des ingrédients frais et des préparations maisons. A quoi ils ont rajouté une volonté de faire attention à l'environnement. Big up pour le Burger Republic avec un étonnant caviar d'aubergines et confit d'oignon qui apporte du caramélisé au hamburger, pour 12,50€.

Chaussée de Vleurgat 7 - 1050 Bruxelles. www.burgerrepublic.be





The Black Sheep

A deux pas à peine de la place Flagey, le Black Sheep n'est pas celui qui fait le plus parler de lui dans le quartier. C'est un tort parce qu'on y trouve de la place plus facilement qu'ailleurs, une carte des bières étrangères vraiment « savante » et une offre comfort food roborative qui valent vraiment le déplacement. Le patron est un irlandais et son établissement attire une clientèle internationale de celle qui aime l'ambiance pub avec concert live (tous les dimanches au moins!). Les burgers sont parfaitement raccord avec le décor?

Chaussée de Boondael, 8 – 1050 Ixelles





Urban Cook

© Sur la Page Facebook de Urban Cook Ah les food-trucks ; leur panneaux écrits à la va-vite, la convivialité passionnée des patron.ne.s, les petites tables de guingois au mieux et leur file interminable quand c'est vraiment très très bon ! Quand on est nourri par un food-truck, on se sent toujours un peu en vacances, une impression tenace qui ne nous a pas quittée chez Urban Cook. C'est le food-truck foutraque qui secoue dans tous les sens le burger ! Il n'a pas peur de le réinventer et de lui en faire voir côté viande (du veau parfois), côté poissons (hop des crevettes) et côté sauce (viens ici, coco-poivre) et accompagnement (come on les légumes!). Des recettes complètement assumées qui côtoient des burgers classiques et tout aussi délicieux !

Où trouver Urban Cook ? Le calendrier est ici.





Chez Rachel

Dans cette avalanche de burgers somme toute assez couillus, il y a Rachel et ses propositions bagels et burgers qui réconcilient tout le monde, même les végétariens avec cette discipline gastronomique. On dit miam à l'Houmous Sapiens par exemple. Mais ce petit resto de l'hyper-centre a une carte fournie en viande : le dénommé Rachel qui joue les porte-étendards de sa patronne se la joue pur boeuf-oignon-cheddar-cornichons-bacon & légumes au four par exemple. De quoi laisser de la place à un dessert maison ? Hmmm, à peine pour nous !

Rue du Marché au Charbon, 100 – 1000 Bruxelles. Page facebook