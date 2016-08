Le Tram Experience revient à la gastronomie belge

Food

La cinquième saison du Tram Experience débute ce vendredi pour le grand public en se recentrant sur la gastronomie belge, à l'instar de la première édition.

"Un récital de saveurs belges, authentiques ou réinterprétées" puisque plusieurs chefs nationaux sont mis à l'honneur durant toute l'année ainsi que des chefs étrangers officiant en Belgique, annonce VisitBrussels. Le tram circulant pendant plus de deux heures à travers la capitale accueillera les créations de Lionel Rigolet ("Comme Chez Soi"** à Bruxelles) du 30 août au 9 octobre, Filip Claeys ("De Jonkman"** à Bruges) du 29 novembre au 15 janvier, Damien Bouchéry ("Bouchéry" à Bruxelles) du 21 février au 2 avril, David Martin ("La Paix"* à Bruxelles) du 6 avril au 14 mai, ainsi qu'Isabelle Arpin et Bart De Pooter ("WY"* à Bruxelles) du 20 juin au 16 juillet, pour sublimer la cuisine de terroir belge et les saveurs locales. Le Californien Alex Joseph ("Rouge Tomate" à Bruxelles) du 11 octobre au 27 novembre, l'Islandais Vilhjalmur Sigurdarson ("Souvenir" à Ypres) du 17 janvier au 19 février, ou encore le Sicilien Giovanni Bruno ("Senzanome"* à Bruxelles) du 16 mai au 18 juin, proposeront quant à eux une "interprétation personnelle de ce qu'est la cuisine belge".

Les gastronomes découvriront donc d'abord le menu de Lionel Rigolet avec notamment des "moules à la Gueuze Cantillon" en entrée et un "suprême de coucou de Malines aux petits gris de Namur" en plat. Tandis qu'Alex Joseph présentera, en première entrée, un "filet américain revisité au bœuf et homard, croquette de moelle, réduction de crustacés". Dans la pratique, les menus sont imaginés par les toqués mais réalisés dans le tram par Denis Roberty du traiteur "Les Garrigues", selon les instructions précises des chefs.

Le Tram Experience cinquième génération propose un menu six services (trois mises en bouche, une entrée, un plat, un dessert, boissons incluses), excepté les vendredis et samedis où les convives dégustent, sur un voyage plus long à travers Bruxelles, un menu "Experience" de sept services (avec une entrée supplémentaire). Le départ se donne à la place Poelaert et les prix varient de 85 à 115 euros en fonction de la formule choisie. Il est possible de s'attabler à deux ou quatre convives maximum.

La première édition avait également mis en lumière la gastronomie des trois régions du pays tandis que la deuxième se concentrait sur les chefs bruxellois, la troisième sur la cuisine du monde avec des toqués étrangers et la quatrième saluait les créations gastronomiques de la gent féminine.