Ce mélange d'épices si populaire dans les pays du Moyen-Orient est un délice que l'on peut faire très facilement soi-même et qui donne un goût autre à tous les plats !





En ce moment, c'est le za'atar qui fait courir les foodistas et qui, surtout, donne un goût extra à tous les plats. On doit sa popularité au chef londonien d'origine israélienne Yotam Ottolenghi. Ce chef, auteur du magnifique livre Jerusalem , coécrit avec le chef palestinien Sami Tamimi, rend hommage à toutes les cuisines du Moyen-Orient et aux saveurs qui émanent de leur ville adorée, Jerusalem.

Za'atar, cela veut dire "thym" en arabe. Par extension, le mot désigne un mélange d'épices aromatiques moulues ensemble. Dedans, on trouve du thym, de la sarriette, de la marjolaine, des graines de sésame, du sumac, de l'origan et parfois même d'autres épices. Mais c'est ce qui est bien avec les préparations traditionnelles, c'est que cela vit et se prépare selon les envies des cuisiniers !





Une recette de za'atar





>> 2 cuillère à soupe de thym séché - 2 c.s. d'origan séché - 2 c.s. de sarriette - 1c.s. de sumac - 1 c.s. de graines de sésame - une bonne pincée de sel

>> On mixe tous les ingrédients (on aura préalablement fait griller légèrement et à sec dans une poêle les graines de sésame) avec un moulin à épices ou un mixeur. On peut partager la cuillère à soupe de sésame en deux : on mixe une moitié; on rajoute l'autre moitié en graines.

Avec quoi on le mange

Le za'atar se mange sur du pain sur lequel on aura versé un filet d'huile d'olive mais on peut aussi l'utiliser pour préparer des plats de viande ou encore en concocter une pizza za'atar-feta que pas mal d'Israéliens mangent au petit déj'.

Sinon on le saupoudre sur des salades comme des carottes rapées, des tomates, du chou, on l'utilise dans des plats au four, sur des soupes pour en relever le goût.

Conseil

Comme toutes les épices moulues, mieux vaut réaliser le za'atar en petite quantité pour en garder tous les arômes.

Recettes

Des pois chiches grillés au za'atar >> délicieux pour l'apéro

Poulet au za'atar et au sumac >> une recette syro-libanaise qui dégage des saveurs délicieuses. Le sumac est une épice du Moyen-Orient, souvent utilisée pour remplacer le citron et le vinaigre dans des préparations culinaires.