On ne blague pas avec le palais des Belges! Les restaurateurs l'ont bien compris et proposent de plus en plus des concepts qui éveillent les papilles. Alors, que vous soyez plutôt branchés nourriture saine, adeptes de saveurs venues d'ailleurs ou encore très patriotiques dans vos choix culinaires, retrouvez ici 20 nouvelles adresses qui raviront les plus fins gourmets et grands gourmands d'entre vous.





Intéressés par la nourriture healthy?

Eden Foodie

Chez Eden Foodie, on mange d'abord avec les yeux! Quand on entre dans la nouvelle enseigne bruxelloise, on est attiré par la diversité des couleurs, des ingrédients présents sur les comptoirs. Jus pressés, pâtisseries, bols de quinoa ou de boulghour, options vegan et gluten-free, sans oublier les plats à base de viandes et mets exotiques, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le plus? Tout est "homemade" et les cuisiniers privilégient les légumes et fruits de saison. La nouvelle cantine du midi et de l'après-midi.

Rue du Trône, 39 - 1050 Bruxelles www.edenfoodie.com

Le jardin du Comptoir Rodin

On allait d'abord au Comptoir Rodin pour bruncher dans l'une des cantines les plus atypiques de Bruxelles. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on déguste des plats saisonniers, sains et savoureux dans l'ancien hôpital militaire de Bruxelles! Cette saison, et jusqu'à la fin des beaux jours, on pourra profiter de la terrasse récemment ouverte. De bons petits plats aux accents moyen-orientaux à déguster sur une terrasse chic et champêtre à l'abri de la circulation? On signe sans hésitation!

Avenue Auguste Rodin, 8 - 1050 Bruxelles. www.comptoir-rodin.be

Tich Brussels, 100% vegan

Manger bio, sans sucre, sans gluten et vegan à Bruxelles: une mission impossible? Non, ce n'est plus le cas depuis l'ouverture de Tich Brussels , cantine et concept store dédié au mode de vie "plant-based". Côté cuisine, on retrouve des raw-cakes à tomber, des jus pressés à froid, des toasts vegan que même le plus grand des carnivores apprécierait et plein d'autres en-cas à dévorer sans culpabilité. Coté boutique, livres de cuisine pour s'essayer aux recettes vegan, vêtements signés Tich Brussels, savons bio produits en Belgique, mais aussi plein d'autres accessoires design et eco-friendly. Il y a également une partie épicerie pour faire le plein de noix et graines en terminant son cappuccino au lait d'amandes, par exemple.

Rue de Namur, 25 - 1000 Bruxelles





Amoureux de la "comfort food" chic?

Richard's by Hellmann' s

A Anvers, il n'y a ni taxis jaunes ni gratte-ciels... Pourtant, quand on croque dans n'importe quel plat de chez Richard's by Hellman's, on se croirait dans un authentique "deli" de la Grosse Pomme. Installé depuis la mi-avril et durant 6 semaines sur la Grand-Place d'Anvers, le resto éphémère propose burgers à la viande ou au poisson pêché dans le port de la ville, bagels au saumon et au cream cheese, hot-dogs typiques ou encore sandwichs Reuben au pastrami. Le tout dans un pur style new-yorkais, mais à la touche anversoise. On accompagne le tout avec la fameuse mayonnaise Hellman's, marque qu'on ne présente plus.

Grote markt, 6 - 2000 Anvers

Alfons Burger

Votre burger, avec ou sans gluten? De taille moyenne ou large? Vos frites, cuites dans de la graisse de boeuf ou à partir de patates douces? Autant de choix à faire dans ce restaurant où seule l'exigence de la qualité des produits prime. Ici, on peut déguster de savoureux burgers à la viande Holstein ou au Black Angus irlandais, mais également des hot-dogs gastronomiques. L'été approchant, Roland Debuys, le chef des lieux jamais à court d'idées, a imaginé un burger à savourer sans trop de culpabiblité: le "burger aspargus" ou comment revisiter les asperges à la flamande dans un pain fourré à la viande.

Standard Pizza

Où déguster une pizza avec une vue imprenable sur le quartier vert d'Anvers? Chez Standard! Situé sur le toit du Pakt, un des anciens entrepôts du quartier vert reconvertis en bâtiments pour entreprises créatives, l'enseigne propose des pizzas au levain, plus légères et faciles à digérer, mais aussi des salades fraîches et goûteuses, le tout bio. Un endroit parfait à tester après une journée à visiter la magnifique ville flamande.

Regine beerplein, 1 - 2018 Anvers www.standardpizza.be



Portés par la nourriture du monde?

SemSom

A la recherche d'une nourriture ensoleillée, saine et généreuse? Rendez-vous chez Semsom, le nouveau restaurant qui propose des plats façon streetfood libanaise. Au menu? Plusieurs en-cas au sésame, ingrédient phare de la cuisine libanaise qui a donné son nom au resto, comme les falalels, le hummous ou encore le tahini. A déguster autour de pains libanais, mais aussi en wraps ou dans de délicieux sandwichs chauds. On accompagne ces mets fins et savoureux avec de nombreuses tisanes ou vins libanais dans un cadre vraiment sympa, trendy et coloré où le bois domine.

Rue Lesbroussart, 95 - 1050 Bruxelles. www.semsom.be

Donki

Donki, késako? C'est le nom de l'alternative mexicaine et toute fraîche aux chaînes de fast-food. Le principe: on commande directement au comptoir le(s) plat(s) qui nous tente(nt) le plus parmi les burritos, les tacos et autres plats et boissons d'inspiration mexicaine. Et hop, en moins de 10 minutes, l'affaire est réglée! Sans oublier les margaritas glacées, dont il ne faut pas abuser...

Chaussée de Charleroi, 66 - 1060 Bruxelles. www.donki.be

Umamido

Umamido est LE restaurant à l'esprit japonais dont on ne peut se passer! On craque pour ses ramen, spécialités de la maison, aux déclinaisons plurielles. Au porc venu de Malmédy, au thon ou encore en version végétarienne, les ramen proposés chez Umamido sont à tomber. Les entrées, elles aussi, ne sont pas à négliger: edamame, pork buns, kimchi, gyozas... On salive rien que d'y penser. L'enseigne, qui compte déjà plusieurs adresses à Bruxelles et à Anvers, propose pour ses nouvelles ouvertures à Bruxelles centre et à Louvain un cadre plus authentique mais à la déco toujours aussi épurée et fonctionnelle.

Rue Henri Maus, 33 - 1000 Bruxelles & Tiensestraat, 18 - Leuven. www.umamido.be





Etes-vous plutôt du genre bistro chic?

Djo

Tout tout nouveau (à tel point qu'on ne l'a pas encore testé), puisqu'il a ouvert ses portes le mercredi 2 mai à 11h, le Djo est un bistro-bar qui se veut rempli de bonnes petites choses, de l'apéro jusqu'aux plats du midi et du soir que le chef concocte dans une cuisine ouverte sur le resto et surtout ouverte à tout le monde. On apprécie l'atmosphère conviviale du lieu qui possède aussi une terrasse. On en reparle bientôt !

Chaussée de Charleroi, 227 - 1060 Bruxelles. Page Facebook

Bia Mara

Que les amoureux du poisson se réjouissent: Bia Mara ouvre une troisième adresse à Bruxelles! Situé à Ixelles, le restaurant propose des fish'n'chips revisités aux saveurs du monde entier: à la sole, au maquereau, au haddock, au colin, etc. Citez un poisson et le Bia Mara le fera frire à l'huile avec de la panko (une chapelure japonaise) ou façon tempura. Le plus? La déco des lieux hyper arty avec murs taggés.

Place de Londres, 1 - 1050 Bruxelles www.biamara.com

Brasserie Mundy

On teste ou on redécouvre la haute bistronomie à la Brassery Mundy. Ici, les classiques du bistrot sont revisités tout en finesse. On s'attable autour d'un tartare de boeuf à l'italienne, de tagliatelles fraîches aux légumes et saumon fumé au pesto de coriandre ou encore d'un pavé de thon rouge snacké au chimichuri. Vous l'aurez compris: la brasserie chic s'adresse autant aux carnivores qu'aux végétariens raffinés. La déco, aussi, vaut le détour car précieuse et impressionnante. Amateurs de choses belles et bonnes, voici une adresse pour vous!

Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles www.mundy.be

Comptoir Be Burger

Encore un resto de burgers? Oui, mais non! Au comptoir Be Burger, on accorde autant d'importance à la qualité des ingrédients des burgers qu'à l'originalité des nombreux cocktails que l'établissement propose. Dans une ambiance très festive façon afterwork, on déguste des burgers au boeuf Black Angus d'Ecosse ou Wagyu du Japon, des tapas au saumon de Norvège ou au merlan de la mer du Nord. Le tout accompagné de softs ou de cocktails plus originaux les uns que les autres! Une nouvelle adresse est à découvrir dans le centre de Bruxelles, du côté des anciens quais.

Place Sainte Catherine, 2 - 1000 Bruxelles www.beburger.be



Vous ne jurez que par des mets traditionnels et raffinés?

Le Cave

L'Osteria Romana, restaurant italien qu'on ne présente plus, a ouvert Le Cave, sa cave à vins. Accoudé au comptoir, on se régale en dégustant de délicieux antipasti et plats du jour, et en buvant un des nombreux vins italiens proposés par les gérants, grands connaisseurs du divin breuvage. L'ambiance tamisée et authentique garantit un effet dépaysant... Pour notre plus grand bonheur.

Avenue Legrand, 13 - 1000 Bruxelles

Villa Lorraine

Joyeux anniversaire la Villa Lorraine! L'institution gastronomique bruxelloise fête cette année ses 65 ans! Pour l'occasion, l'actuel chef Gary Kirchens a inventé un menu all-in pour seulement 99€. Ce dernier comprend un apéritif, un menu trois services, 2 verres de vin, de l'eau et du café. Il est disponible le midi et le soir jusqu'en novembre. De la gastronomie à prix démocratique, non peut-être ?!

Avenue du Vivier D'Oie, 75 - 1000 Bruxelles www.villalorraine.be



Adeptes des plats belgo-belges?

BEAT

Situé dans le quartier royal qui monte qui monte, le nouveau restaurant Beat propose une carte qui revisite les basiques de la fast-food belge de qualité: spéculoos, frites, gaufres, chocolat mais aussi sélection de bières belges, etc. On s'y voit déjà passer notre été sur la terrasse à l'étage du resto, en dégustant de bons plats rassasiants et savoureux. De la comfort food belge comme on n'en fait qu'ici!

Rue de l'Enseignement, 1 - 1000 Bruxelles www.beatrestaurants.com

Pistolet Original

Marre des toats à l'avocat à l'heure du brunch? Envie de revenir aux basiques d'antan? Le nouveau brunch proposé par le resto Pistolet Original est ce qu'il vous faut! Au menu: pistolets aux oeufs brouillés et bacon, au club ou encore aux légumes de saison, mais aussi boissons chaudes et froides et viennoiseries. Un brunch si belge qu'après l'avoir dévoré, on se surprend à entonner la Brabançonne. A déguster dans l'espace des Galeries de la Reine.

Pistolet original Galeries, rue des Bouchers, 44 - 1000 Bruxelles - www.pistolet-original.be

Bouchéry

Depuis février et jouant les prolongations jusqu'au 2 juin, le restaurant Bouchéry, fervent défenseur et utilisateur de bons produits de qualité, a ouvert un pop up à Flagey, comme l'avait fait avant lui Christophe Hardiquest l'été dernier. Damien Bouchery, chef bruxellois de renom, propose un buffet végétarien à 21 euros le midi, deux menus surprises dont un 3 services à 45 euros le soir et un brunch le samedi. Et c'est la folie côté réservations...

Et du 7 au 20 mai, on pourra manger aussi du Bouchéry à la maison : le chef propose une recette 100% belge et végétarienne à base de quinoa, asperges et yaourt aux herbes, concoctée en collab avec la box eFarmz . Si bon, si belge!

Ancien restaurant "Chez Marie", rue Alphonse de Witte, 40 - 1050 Bruxelles. Rés. : 02 332 37 74. www.bouchery-restaurant.be





Vous avez vos habitudes?

Belga&Co

Quand les clients aiment, on ne compte pas! C'est dans cette optique que le Belga&Co (présent déjà rue du Bailli), coffee shop bruxellois qu'on ne présente plus, a ouvert une seconde enseigne dans le quartier Saint-Boniface. Ici, on vient s'attabler pour consommer des cafés d'exception dénichés par les proprios eux-mêmes, aux quatre coins de l'Amérique latine. A l'instar de la première adresse, l'ambiance est toujours aussi cosy: parfait pour débriefer entre copains ou travailler sur son ordi grâce au wifi gratuit.

Rue Ernest Solvay, 12 - 1050 Ixelles

Chyl

C'est sur la fameuse avenue de la Toison d'Or, à la place de feu Marks & Spencer, que les propriétaires de Chyl ont installé leur deuxième resto. Partageant les lieux avec le concept store JUTTU, le restaurant à la "green vibe" propose dans un cadre verdoyant et lumineux les éléments qui ont fait sa renommée: plats hyper sains et délicieux, barres énergétiques crues savoureuses, jus frais et thés glacés faits maison, une multitude de desserts exquis. On s'y voit déjà, dévorer d'onctueux bols à l'acai dans ce lieu esthétiquement plaisant au décor façon hygge, concept scandinave qui fait référence à un sentiment de bien-être. Tentant, non?

Avenue de la Toison d’Or, 26/28 - 1050 Bruxelles www.chyl.be

Boco

On ne change pas une formule qui gagne ! C'est ce que se sont probablement dits les créateurs de Boco, restaurant trendy, urbain et convial, en ouvrant une deuxième adresse (la première étant avenue Louise). Le principe de ce restaurant: des plats gastronomiques faits par des chefs réputés mis en bocaux. Oeufs mollets et gaspacho de légumes; merlu de tandoori, fenouil et risotto noir; lasagne de polenta, champignons et épinards: ceci n'est qu'une infime sélection des tas de plats - aussi succulents les uns que les autres - proposés par l'équipe de chefs. Vous êtes en train de saliver? Nous, aussi!