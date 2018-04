La capitale regorge de trésors pour tous les gourmands. Voici nos meilleures adresses et de nombreuses nouveautés.





Pour une pointe de sucré, un burger sur le pouce ou un verre bien tassé, découvrez les meilleurs spots de Bruxelles pour assouvir votre gourmandise !

En collaboration avec le site French-Connect , dénicheur de belles adresses entre Paris et Bruxelles pour les curieux, les amateurs de bonne humeur, les bons vivants et pour la famille… on y trouve aussi des idées de voyages et de sorties. Véritable trait d’union entre les belges et les français, French-Connect propose également des offres d’emploi sans néerlandais et des opportunités de networking. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com.

Du petit-déjeuner au diner

El Impasse del Sablon : A l’origine de ce projet, les créateurs d’Hispania London, considéré comme le plus grand restaurant espagnol d’Europe. Fidèle à l’esprit de ce premier opus, le duo a ensuite imaginé deux espaces gourmands qu’ils ont implantés dans la capitale de l’Europe : Hispania Brasserie Brussels avec sa carte brasserie et de tapas et désormais El Impasse del Sablon avec son offre gastronomique. Aux fourneaux, Marcos Moran, Chef étoilé qui propose une cuisine d’inspiration espagnole.

Impasse Saint-Jacques, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 420 48 41

Bavet : Avant de déguster ses spaghettis, on prend soin d’enfiler sa « bavette » histoire d’éviter de terminer couvert de taches, ça ferait mauvaise impression au retour au bureau. Ensuite, reste à choisir son type de pâtes (classiques ou au blé complet), son fromage, sa sauce (6 variantes dont 4 végétariennes) et son supplément. Simple, convivial et bon. Ah oui, attention ici on ne sert que des spaghettis !

1 place Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles

Firmin le Boucher : Un nouveau concept de « bar-boucherie » au cœur du Châtelain. Ici on boit un verre et on se délecte d’un délicieux bout de viande issue de la boucherie de renom française Polmard. La volonté des propriétaires : renouer avec la tradition et la qualité des produits proposés. Et bonne nouvelle, on peut même profiter de leur terrasse au soleil dès qu’il fait beau.

88 rue Américaine, 1050 Ixelles Tél : +32 2 534 41 85

Eden Foodies : C’est un nouveau-venu dans le paysage food de la capitale. Au programme, une cuisine healthy réalisée à base de produits de qualité. Du veggie, du glutenfree, des buddha bowl, des superbol quinoa, des boulghour, des salades, des wrap ou encore des burgers gourmands et des mets exotiques. Tout est 100% home made! On y va pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou encore pour le brunch.

39 rue du Trône, 1050 Ixelles Tél : +32 494 52 62 59



SemSom : Bon, on vous fait une confidence, on est des grands adeptes de la cuisine libanaise, donc on est peut-être pas forcément objectifs quand on en parle. Mais vraiment, en tentant de rester le plus neutre possible, on doit tout de même reconnaître que ce nouveau spot, qui met à l’honneur la street food libanaise (version light), est plutôt convaincant. Une formule « tapas » à partager entre amis pour goûter un peu à tout. Ambiance sympa et déco végétale et boisée comme on aime. Beau et bon, approuvé !

95 rue Lesbroussart, 1050 Ixelles Tél : +32 2 647 12 01

Fico Osteria : Dès qu’on a su qu’un nouvel italien débarquait en ville, qui plus est ouvert par Nadia (sœur de Giovanni, Chef étoilé du Senzanome, oui oui c’est du lourd), on n’a pas résisté à la tentation de pousser la porte. On a testé la pasta (pas encore les pizzas de la carte) et… elle a été à la hauteur de nos attentes ! Des produits hauts de gamme, ça se goûte dans l’assiette et des nouvelles saveurs qui nous font découvrir la Sicile sous un autre jour. Déco peps et accueil chaleureux au rendez-vous ! Verdict : on reviendra.

118 rue Américaine, 1050 Ixelles Tél : +32 2 241 41 41

Bintje Bar : Un bar à frites qui revisite le concept du fritkot. Le paradis du bon-vivant : des frites faites maison et fraîches, une sélection de délicieuses bières et une offre de burgers. Du bio, du frais et de la simplicité. Le tout dans un cadre joli et cosy.

62 rue Simonis, 1050 Ixelles Tél : +32 2 850 64 47

Ma Jolie : Un nouveau (et tout frais, ouverture cette semaine) comptoir gourmand qui propose une restauration à base de produits frais et de qualité. On n'a pas encore testé mais ça a l'air plutôt sympathique et on a eu envie de partager cette adresse avec vous.

177 chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles

A Confesse : Le duo Jules et Charles parle de ce lieu comme d’un café à manger plutôt que de restaurant. Le ton est posé, on comprend qu’ici on va se sentir comme à la maison. Une déco boisée, beaucoup de luminaires, des tables et des banquettes, un tout cohérent qui rend le lieu convivial. Côté assiette, des plats simples et bien exécutés qui font la part belle aux bons produits.

74 rue de l’Eglise, 1150 Woluwe-Saint-Pierre Tél : +32 2 770 37 33

Bichon : Un ancien bistrot des années 30 entièrement relifté en un nouveau hotspot à burgers. Pas de chichi, ici on fait comme chez soi et on profite de leurs savoureuses recettes de burgers qu’on couple avec des apéros aux saveurs andalouses. Ne repartez pas sans avoir testé l’un de leurs fameux cocktails (les propriétaires ont fait leurs armes à la Pharmacie Anglaise et chez Green Lab).

590 chaussée de Roodebeek, 1200 Woluwe-Saint-Lambert Tél : +32 475 44 46 33

La Poutine à ti-bi : La Poutine c’est le plat emblématique et populaire de la restauration rapide au Québec. Alors il fallait une Québécoise pour nous faire découvrir ce plat à base de fromage fondant à grain (qu’elle a déniché à Herve) et de petites frites brunies par une sauce veloutée et sapide. Uniquement disponible à la livraison.

Tél : +32 484 95 25 95

C'est nouveau à Bruxelles : les gourmandises à toute heure

Chocolate Café Godiva : Avant de prendre son train, on fait une pause douceur avec un bon chocolat chaud dans ce nouveau café gourmand situé à l’hôtel Hilton de la Grand-Place. Bon on vous prévient, ça risque d’être compliqué de résister aux macarons, aux pralines et autres préparations chocolatées. Une jolie terrasse vous attend pour les beaux jours.

3 carrefour de l’Europe, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 548 42 11

Chambelland : La boulangerie-pâtisserie française, qui bouscule les codes du genre, a élu domicile dans le quartier animé du cimetière d’Ixelles. Une offre sucrée et salée avec des pâtisseries, des pains rangés comme des livres dans la « bibliothèque » murale et des foccacias. Du 100% bio et sans gluten et des pains à base de farine de riz et de sarrasin. Petit coup de cœur pour la « chambelline » à la fleur d’oranger.

42 avenue de l’université, 1050 Ixelles Tél : +32 2 751 48 44

Pâtisserie Nikolas Koulepis : Avis aux gourmands, voici le nouveau paradis des amateurs de douceurs sucrées. Les pâtisseries sont aussi bonnes qu’elles sont jolies. On fait une halte le matin avant d’aller au bureau pour se régaler avec une de leurs délicieuses viennoiseries (voire deux).

85 rue du Page, 1050 Ixelles Tél : +32 2 514 74 40

Et les nouvelles adresses pour boire un verre à Bruxelles

Caberdouche : A l'abri des arbres, sur une jolie place pavée, on aime prendre un verre, qui sent bon le Sud, sur la terrasse de ce nouveau bistrot bruxellois. Bon à savoir, on y mange aussi de la petite restauration en journée la semaine et on y brunche le weekend.

8 place de la Liberté, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 356 14 05

Copain : Un nouveau bar de quartier face au parc Josaphat où ne cessent de fleurir les nouveaux projets, et c’est tant mieux. Quand on y entre, on s’y sent tout de suite comme à la maison et on comprend pourquoi ce lieu s’appelle « Copain » : un immense bar, du bois, quelques chaises en terrasse et même un petit coin salon. On y emmène sa joyeuse bande d’amis pour refaire le monde autour d’une belle sélection de vins et de bières.

262 avenue Rogier, 1030 Schaerbeek Tél : +32 2 215 91 65



Boentje : Un café zéro déchet qui sert des produits délicieux sans emballage. Des gourmandises d'ici aux ingrédients bons aussi bien au goût que pour l'environnement. Des circuits-courts aussi et une ambiance « récup » côté déco. On peut aussi y luncher et y bruncher. Le lieu propose également des ateliers aux thématiques différentes.

18 place Colignon, 1030 Schaerbeek Tél : +32 2 672 08 37

Le Citron Poilu : Zou, une nouvelle adresse où filer après le boulot pour un apéro digne de ce nom ! On peut aussi luncher ou bruncher dans ce petit café de quartier à un jet des étangs d’Ixelles.

118 rue Lesbroussart, 1050 Ixelles Tél : +32 497 90 99 35

Perché : Re-lifting complet du rooftop de cet hôtel contemporain signé Lionel Jadot. L’équipe du Jam Hotel lance « Perché », leur nouveau bar branché. Vue imprenable sur Bruxelles, atmosphère feutrée et colorée, cocktails sur fond de coucher du soleil : on a trouvé le lieu où passer nos soirées cet été !

132 chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 537 17 87

