Le premier livre, sorti en octobre 2016, référençait les 30 premiers artisans mis en ligne sur le site. Le deuxième ouvrage qui sort ce week-end recense les 30 derniers artisans mis en ligne, car il y en a toujours plus des bons boulangers et pâtissiers à Bruxelles !

Dans chacun des livres, vous retrouverez une carte des boulangeries et quelques recettes.

Comment l'équipe de Tartine et Boterham sélectionne-t-elle les artisans qu'elle met en valeur sur son site et désormais dans ses guides ? "Nous sélectionnons les adresses sur base d’un critère : au moins 80% des produits vendus sont fabriqués dans un atelier situé à côté du magasin, ou se situe au moins à proximité", explique Géry Brusselmans à l'origine de l'initiative en 2015.

A noter que les artisans ne payent pas pour être référencés sur le site : "Nous les contactons et visitons l’adresse durant une matinée pour connaître leur savoir-faire".

Tartine et Boterham, en plus de découvrir et référencer de bonnes adresses permet aussi aux curieux d'assister à des ateliers pour fabriquer des pâtisseries notamment, à des visites des "coulisses" d'une boulangerie, à des rencontres avec des artisans autour d'un thème ... L'agenda est à découvrir ici sur le site Tartine et Boterham.

Et tous les 15 jours, vous retrouvez ici, dans la rubrique lifestyle de lalibre.be des sélections signées Tartine et Botertham de boulangeries et pâtisseries, des actus sur le monde du pain et des recettes !

Un grand goûter dimanche aux Halles Saint-Géry

En attendant, toute l'équipe de ce site indépendant et enthousiaste vous attend de 14h à 17h aux Halles Saint-Géry dans le centre de Bruxelles pour fêter la sortie du 2e livre, gratuitement, en compagnie des artisans tout en goûtant à leur savoir-faire ! Plus d'infos ici