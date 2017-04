Wine in the City





C’est à Jette (Bruxelles), sur la bien connue Place du Miroir qu’Eddy Münster (ex restaurant « Le Petit Sauvage » à Ixelles), a installé cette cave à vin aussi différente de toutes autres que réellement épicurienne. Effectivement difficile de faire plus gourmand en matière de cave à vin d’abord, puis de table de bistrot gastronomique, ensuite. Ici, dans une boutique tout en longueur, les vins de petits producteurs ou de vignobles de France et d’ailleurs, pour la plupart encore méconnus chez nous, sont agencés par ordre de dégustation au cours du repas. Les vins d’apéritif, ceux associés aux entrées, puis aux plats et aux desserts précèdent les alcools et pousse-café ou font face à une belle gamme de whisky. En atouts jubilatoires, œuvrent ici : Panagiotis Kokalas (Pana), le Sommelier of the Year 2017 également Meilleur Sommelier de Bruxelles 2016 & 2017 ainsi que ce talentueux homme-orchestre, propriétaire des lieux, qu’est Eddy Münster. Un nouvel étoilé Michelin en ce petit lieu divin, également Maître Cuisinier de Belgique. C’est tout dire !

Place Reine Astrid (officieusement Place du Miroir), 34 - 1090 Bruxelles - T +32 (0)2 420 09 20. www.wineinthecity.be





Etiquette





Ouvert par des propriétaires-investisseurs français il y a une petite poignée d’années, ce bar à vin connaît, depuis ses débuts, un vrai succès et n’a ainsi plus jamais désempli. Et pour cause, ses multiples atouts séduisent tant une clientèle d’amateurs pointus du fruit de la vigne que des curieux venus des quatre coins de la Capitale. Dans une ambiance personnalisée par un cadre chaleureux et détendu faisant face au verdoyant Parc de l’Abbaye de la Cambre, ceux-ci viennent y déguster de grands crus au verre ou de nouveaux flacons à découvrir sur les conseils de cavistes et sommeliers avisés. Cette adresse est l’une des premières à Bruxelles à avoir proposé un beau rayonnage/distributeur de bouteilles permettant la dégustation individuelle de grands vins qu’il est parfois difficile de consommer au verre et non en bouteille complète. Sur la table, différentes petites dégustations permettent de se sustenter de délicieuses préparations et produits de terroir (charcuterie italienne ou espagnole, fromages affinés, sardines en boîte ou bœuf Holstein maturé), un coin lecture avec livres et revues dédiés à la thématique du vin et un peu partout des idées cadeaux à emporter (flacons, wine card, dégustations ou cours œnologiques, produits d’épicerie fine). Et voilà le tour ainsi joué pour créer ici l’une de nos adresses bruxelloises préférées généreusement dédiée au monde du vin.

Avenue Emile De Mot, 19 - 1000 Bruxelles - T +32 (0)2 644 64 11 - www.etiquette-wines.com





Winery





Depuis longtemps déjà l’adresse initiale de Winery sur la Place Brugmann fait les beaux jours de tous les pressés soucieux d’emporter une belle bouteille qui leur aura été largement conseillée et expliquée par les vrais professionnels de la maison. Pour ceux qui disposent de plus de temps, les dégustations de jolis vins venus des quatre coins du monde vinicole y sont toujours de grande qualité comme les tapas délicats et les produits de terroir à déguster midi et soir. Véritable lieu de rendez-vous de tous les amateurs, il est fréquent d’y croiser quelques peoples et autres personnalités bruxelloise qui en ont fait leur QG dès les premières heures. Depuis deux nouvelles adresses de Winery sont aussi à recommander telles celle du quartier européen (Schuman) et celle de Watermael-Boitsfort qui ouvrira ses portes début juin prochain. Bon à savoir pour tous les « sudistes » de la Capitale !

Winery Brugmann. Place G.Brugmann, 18 - 1050 Bruxelles - T +32 (0)2 345 47 17 - www.winery.be

Winery Schuman. Rue Juste Lipse, 17 - 1000 Bruxelles - T +32 (0)2 231 69 89

Winery Watermael-Boitsfort (dès début juin 2017) - Rue des Trois Tilleuls, 1 – 1170 Bruxelles





Wine Fever





Après avoir ouvert sa première adresse dans le quartier du Châtelain à Ixelles, Laurence Lardot s’est installée à l’automne 2016, à deux pas du quartier de la Bascule (Uccle), dans ce petit bar à vin à la déco personnalisée aussi originale que conviviale. Défiant le principe du cordonnier le plus mal chaussé, ici l’on a à faire à une femme œnologue parfaitement avisée, informée et judicieusement bien achalandée puisque son époux n’est autre que l’importateur de vin Bernard Poulet. Celui-ci fournissant d’ailleurs bon nombre de très bons restaurants à Bruxelles et en Wallonie depuis son dépôt situé à Bruxelles (où œuvre également le sémillant et efficace Gérard Garroy). Question restauration, justement, à Wine Fever on s’attable aussi autour de délicieux fromages fournis par le fromager voisin (Plateau du Berger) ou l’on déguste d’originale charcuterie, comme pas mal de vins, provenant du bassin méditerranéen. Les dégustations de vins régulièrement organisées ici permettent de découvrir de nouveaux vignobles de Grèce, d’Espagne et tout récemment d’Arménie. Une adresse idéale pour curieux et friands de singulières nouveautés.

Place Charles Graux, 3 – 1050 Bruxelles - T +32 (0)2 446 02 30





Hors Bruxelles

Tapas Soif





Initié et ouvert par Thomas Tsanis de la maison de distribution de produits et vins grecs, Canette Quality, TapaSoif est l’un de nos bars à vin-restos préférés de la région namuroise. Destiné à faire découvrir le vignoble grec en priorité, cette adresse permet de déguster non seulement les meilleurs crus – et l’on sait aujourd’hui qu’ils sont nombreux et très qualitatifs – importés de Grèce par Canette. A cela il faut ajouter un bien utile distributeur de vin au verre et une cuisine personnalisée composée de préparations simples ou plus élaborées inspirées de Grèce et d’ailleurs et que signe la chef Valérie-Anne Dupont. Un endroit, comme son nom, des plus créatifs où il fait bon s’attarder le temps d’un voyage gourmand aussi satisfaisant pour les papilles que pour notre culture de l’un des plus beaux vignobles méditerranéens encore trop méconnu du plus grand nombre.

Rue des Brasseurs, 26 - 5000 Namur – T +32 (0)81 65 67 77 – www.tapasoif.be





Vino Vino





Petit bar à vin gourmand, lui aussi, les flacons du monde défilent ici en toute harmonie avec les goûts et les envies de fidèles toujours heureux des nouveautés à y découvrir. Ceux-ci y viennent nombreux, en groupes d’amis ou en duo, depuis les débuts de cette enseigne ouverte il y a une pincée d’années dans le centre de la Capitale Wallonne. Une enseigne parfaitement orchestrée et des vins judicieusement commentés par un patron œnologue dynamique qui n’hésite pas à proposer, à sa table, un menu en adéquation mets/vin (La Promenade du mois) sous une thématique de région et de cépage variant tous les derniers mercredis du mois. Ambiance, convivialité et découvertes sont ici autant de leitmotivs pour venir et revenir (plus) souvent au Vino Vino.

Rue des Brasseurs 61, 5000 Namur - T +32 (0)81 26 00 51 – www.vinovino.be





Carpe Diem





Dernier-né des bars à vin de Wallonie, celui que l’œnologue, membre de la Gilde des Sommeliers, Meilleur Sommelier de Belgique (dans les années 90) et sommelier de grandes maisons de bouche belges, Pierre Vicini, a ouvert sa propre enseigne à Marche-en-Famenne. Une adresse qui mérite assurément le détour tant le savoir-faire et les connaissances de cet amoureux et grand connaisseur de la vigne sont larges et pointues. Le vendredi c’est jour de lunch – de déjeuner, en bon français, comme il se plaît à le rappeler – avec, à petit prix (19 €) plat cuisiné et verres de vin (2) en harmonie sur base d’une sélection propre du maître de ces nouveaux lieux si bien venus dans la région. Soirées musicales avec musiciens en live également à l’affiche pour mieux plaire encore aux amateurs de joyeuses sorties thématiques résolument articulées autour du vin.

Rue des Savoyards, 16 – 6900 Marche-en-Famenne - T +32 (0)84 40 01 12 - www.facebook.com/20carpediem/